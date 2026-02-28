Porsche Cup: Neumann faz a pole da Sprint Challenge em Interlagos

A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil fechou a manhã de atividades deste sábado em Interlagos com a sessão classificatória da primeira etapa da temporada 2026. Daniel Neumann garantiu a pole, à frente de Gerson Campos.

A classificação da Sprint Challenge funciona da seguinte forma: os pilotos vão à pista uma primeira vez divididos em grupos de acordo com sua subdivisão dentro da classe (Rookie, Sport e Geral). Cada grupo tem 12 minutos para dar quantas voltas rápidas quiser. Os tempos destas três sessões são compilados e os dez melhores no geral avançam para a disputa da pole no Q2.

Na sessão dos Rookies, Claudio Simão foi o mais rápido, com 01min41s129, com Marcelo Bentivoglio em segundo e Raphael Bernardes em terceiro. Já que nenhum piloto desta subdivisão passou para o top 10, a pole de Simão foi garantida ainda no Q1.

Na Sport, deu Nicholas Garfinkel, com 01min39s582, tendo Cecília Rabelo em segundo. Já na parte da geral, Daniel Neumann ficou na frente com 01min38s329, à frente de Gerson Campos e Sadak Leite.

No final, Daniel Neumann confirmou a pole position com um tempo de 01min38s419, tendo Gerson Campos em segundo a 0s269, enquanto Sadak Leite ficou em terceiro. Em sexto, Nicholas Garfinkel ficou com a pole da Sport.

A Sprint Challenge realiza ainda neste sábado a primeira corrida deste fim de semana. As largadas das corridas estão marcadas a partir das 13h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da classificação da Sprint Challenge em Interlagos:

Top 10: Avançaram ao Q2

POS DRIVER BEST LAP DIFF 1 Daniel Neumann (Sprint Challenge) 1:38.418 — 2 Gerson Campos (Sprint Challenge) 1:38.687 0.269 3 Sadak Leite (Sprint Challenge) 1:39.111 0.693 4 Will Cezar (Sprint Challenge) 1:39.439 1.021 5 Caio Castro (Sprint Challenge) 1:39.542 1.124 6 Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport) 1:39.649 1.231 7 Cecilia Rabello (Sprint Challenge Sport) 1:39.744 1.326 8 Marco Mascari (Sprint Challenge Sport) 1:40.326 1.907 9 Gabriel Guper (Sprint Challenge Sport) 1:40.467 2.039 10 Neto Heil (Sprint Challenge Sport) 1:41.804 3.386

Não avançaram ao Q2: 11º em diante

POS Nº DRIVER BEST LAP DIFF 11 68 Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie) 1:41.129 2.800 12 777 Marcelo Bentioglio (Sprint Challenge Rookie) 1:41.160 2.831 13 100 Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie) 1:41.578 3.249 14 222 Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie) 1:41.714 3.385 15 7 Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie) 1:41.727 3.398 16 91 Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie) 1:41.792 3.463 17 1 Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport) 1:41.900 3.571 18 4 Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie) 1:42.611 4.282 19 18 Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie) 1:43.053 4.724 20 23 Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie) 1:46.100 7.771 21 11 Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie) 1:50.316 11.987

