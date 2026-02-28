Porsche Cup: Neumann faz a pole da Sprint Challenge em Interlagos
Em sexto, Gerson Campos fez a pole da Sport, enquanto Claudio Simão levou a melhor entre os pilotos da Rookie, em 11º
A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil fechou a manhã de atividades deste sábado em Interlagos com a sessão classificatória da primeira etapa da temporada 2026. Daniel Neumann garantiu a pole, à frente de Gerson Campos.
A classificação da Sprint Challenge funciona da seguinte forma: os pilotos vão à pista uma primeira vez divididos em grupos de acordo com sua subdivisão dentro da classe (Rookie, Sport e Geral). Cada grupo tem 12 minutos para dar quantas voltas rápidas quiser. Os tempos destas três sessões são compilados e os dez melhores no geral avançam para a disputa da pole no Q2.
Na sessão dos Rookies, Claudio Simão foi o mais rápido, com 01min41s129, com Marcelo Bentivoglio em segundo e Raphael Bernardes em terceiro. Já que nenhum piloto desta subdivisão passou para o top 10, a pole de Simão foi garantida ainda no Q1.
Na Sport, deu Nicholas Garfinkel, com 01min39s582, tendo Cecília Rabelo em segundo. Já na parte da geral, Daniel Neumann ficou na frente com 01min38s329, à frente de Gerson Campos e Sadak Leite.
No final, Daniel Neumann confirmou a pole position com um tempo de 01min38s419, tendo Gerson Campos em segundo a 0s269, enquanto Sadak Leite ficou em terceiro. Em sexto, Nicholas Garfinkel ficou com a pole da Sport.
A Sprint Challenge realiza ainda neste sábado a primeira corrida deste fim de semana. As largadas das corridas estão marcadas a partir das 13h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado da classificação da Sprint Challenge em Interlagos:
Top 10: Avançaram ao Q2
|POS
|DRIVER
|BEST LAP
|DIFF
|1
|Daniel Neumann (Sprint Challenge)
|1:38.418
|—
|2
|Gerson Campos (Sprint Challenge)
|1:38.687
|0.269
|3
|Sadak Leite (Sprint Challenge)
|1:39.111
|0.693
|4
|Will Cezar (Sprint Challenge)
|1:39.439
|1.021
|5
|Caio Castro (Sprint Challenge)
|1:39.542
|1.124
|6
|Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport)
|1:39.649
|1.231
|7
|Cecilia Rabello (Sprint Challenge Sport)
|1:39.744
|1.326
|8
|Marco Mascari (Sprint Challenge Sport)
|1:40.326
|1.907
|9
|Gabriel Guper (Sprint Challenge Sport)
|1:40.467
|2.039
|10
|Neto Heil (Sprint Challenge Sport)
|1:41.804
|3.386
Não avançaram ao Q2: 11º em diante
|POS
|Nº
|DRIVER
|BEST LAP
|DIFF
|11
|68
|Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)
|1:41.129
|2.800
|12
|777
|Marcelo Bentioglio (Sprint Challenge Rookie)
|1:41.160
|2.831
|13
|100
|Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)
|1:41.578
|3.249
|14
|222
|Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie)
|1:41.714
|3.385
|15
|7
|Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie)
|1:41.727
|3.398
|16
|91
|Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie)
|1:41.792
|3.463
|17
|1
|Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport)
|1:41.900
|3.571
|18
|4
|Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie)
|1:42.611
|4.282
|19
|18
|Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)
|1:43.053
|4.724
|20
|23
|Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie)
|1:46.100
|7.771
|21
|11
|Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie)
|1:50.316
|11.987
