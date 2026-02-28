Pular para o conteúdo principal

Relato de classificação
Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Neumann faz a pole da Sprint Challenge em Interlagos

Em sexto, Gerson Campos fez a pole da Sport, enquanto Claudio Simão levou a melhor entre os pilotos da Rookie, em 11º

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Daniel Neumann

A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil fechou a manhã de atividades deste sábado em Interlagos com a sessão classificatória da primeira etapa da temporada 2026. Daniel Neumann garantiu a pole, à frente de Gerson Campos.

Leia também:

A classificação da Sprint Challenge funciona da seguinte forma: os pilotos vão à pista uma primeira vez divididos em grupos de acordo com sua subdivisão dentro da classe (Rookie, Sport e Geral). Cada grupo tem 12 minutos para dar quantas voltas rápidas quiser. Os tempos destas três sessões são compilados e os dez melhores no geral avançam para a disputa da pole no Q2.

Na sessão dos Rookies, Claudio Simão foi o mais rápido, com 01min41s129, com Marcelo Bentivoglio em segundo e Raphael Bernardes em terceiro. Já que nenhum piloto desta subdivisão passou para o top 10, a pole de Simão foi garantida ainda no Q1.

Na Sport, deu Nicholas Garfinkel, com 01min39s582, tendo Cecília Rabelo em segundo. Já na parte da geral, Daniel Neumann ficou na frente com 01min38s329, à frente de Gerson Campos e Sadak Leite.

No final, Daniel Neumann confirmou a pole position com um tempo de 01min38s419, tendo Gerson Campos em segundo a 0s269, enquanto Sadak Leite ficou em terceiro. Em sexto, Nicholas Garfinkel ficou com a pole da Sport.

A Sprint Challenge realiza ainda neste sábado a primeira corrida deste fim de semana. As largadas das corridas estão marcadas a partir das 13h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da classificação da Sprint Challenge em Interlagos:

Top 10: Avançaram ao Q2

POS DRIVER BEST LAP DIFF
1 Daniel Neumann (Sprint Challenge) 1:38.418
2 Gerson Campos (Sprint Challenge) 1:38.687 0.269
3 Sadak Leite (Sprint Challenge) 1:39.111 0.693
4 Will Cezar (Sprint Challenge) 1:39.439 1.021
5 Caio Castro (Sprint Challenge) 1:39.542 1.124
6 Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport) 1:39.649 1.231
7 Cecilia Rabello (Sprint Challenge Sport) 1:39.744 1.326
8 Marco Mascari (Sprint Challenge Sport) 1:40.326 1.907
9 Gabriel Guper (Sprint Challenge Sport) 1:40.467 2.039
10 Neto Heil (Sprint Challenge Sport) 1:41.804 3.386

Não avançaram ao Q2: 11º em diante

POS DRIVER BEST LAP DIFF
11 68 Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie) 1:41.129 2.800
12 777 Marcelo Bentioglio (Sprint Challenge Rookie) 1:41.160 2.831
13 100 Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie) 1:41.578 3.249
14 222 Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie) 1:41.714 3.385
15 7 Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie) 1:41.727 3.398
16 91 Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie) 1:41.792 3.463
17 1 Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport) 1:41.900 3.571
18 4 Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie) 1:42.611 4.282
19 18 Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie) 1:43.053 4.724
20 23 Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie) 1:46.100 7.771
21 11 Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie) 1:50.316 11.987

