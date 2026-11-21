Porsche Cup: Neumann lidera de ponta a ponta e vence corrida 1 em Interlagos
Largada foi bastante agitada, com boas disputas entre Caio Castro e Gerson Campos
Os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup voltaram ao traçado de Interlagos para a primeira corrida do fim de semana em São Paulo. Daniel Neumann largou e liderou de ponta a ponta neste sábado (21), que também confirmou o campeão da categoria Rookie.
A largada foi bastante apertada, com Caio Castro tentando fazer o ataque sobre Daniel Neumann enquanto Gerson Campos se aproximava para participar da disputa e tentar conquistar a primeira posição.
Porém, com os carros apertados no S do Senna, a ordem não sofreu alterações e Neumann conseguiu 'desgarrar' dos rivais.
Faltando 14 minutos para o fim da sessão, Castro e Neumann acabaram se tocando e Campos aproveitou o 'deslize' para fazer a ultrapassagem e tentar se recuperar depois do ataque de Enrico Pedrosa, que passou a ser o segundo.
O carro #22 de Castro conseguiu avançar e voltar a segunda posição, enquanto Campos ficou preso atrás de Pedrosa.
Mais ao fundo, Raphael Bernardes venceu na classe Sport e na Rookie, com Gabriel Cestari comemorando o campeonato da categoria Rookie.
Resultado da corrida 1 em Interlagos
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Posição
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Piloto
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Categoria
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1
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Daniel NEUMANN
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CHA
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2
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Caio CASTRO
|
CHA
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3
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Gerson CAMPOS
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CHA
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4
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Will CESAR
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CHA
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5
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Sadak LEITE
|
CHA
|
6
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Enrico PEDROSA
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CHA
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7
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Raphael BERNARDES
|
CHA
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8
|
Neto HEIL
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CHA
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9
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Gabriel CESTARI
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CHA
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10
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Adriano VALVERDE
|
CHA
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11
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Lucas CASTELANI
|
CHA
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12
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Claudio SIMÃO
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CHA
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13
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Cecilia RABELO
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CHA
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14
|
Marco MASCARI
|
CHA
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15
|
Dilson PERES JR.
|
CHA
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16
|
Eldo UMBELINO
|
CHA
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17
|
Charles GRUENBERG
|
CHA
|
18
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Emilio MOREIRA
|
CHA
|
19
|
André FERREIRA
|
CHAR
|
20
|
Ricardo ZYLBERMAN
|
CHAR
|
21
|
Fabio GRECCO
|
CHA
|
22
|
Marcelo BENTIVOGLIO
|
CHA
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