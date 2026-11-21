Os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup voltaram ao traçado de Interlagos para a primeira corrida do fim de semana em São Paulo. Daniel Neumann largou e liderou de ponta a ponta neste sábado (21), que também confirmou o campeão da categoria Rookie.

A largada foi bastante apertada, com Caio Castro tentando fazer o ataque sobre Daniel Neumann enquanto Gerson Campos se aproximava para participar da disputa e tentar conquistar a primeira posição.

Porém, com os carros apertados no S do Senna, a ordem não sofreu alterações e Neumann conseguiu 'desgarrar' dos rivais.

Faltando 14 minutos para o fim da sessão, Castro e Neumann acabaram se tocando e Campos aproveitou o 'deslize' para fazer a ultrapassagem e tentar se recuperar depois do ataque de Enrico Pedrosa, que passou a ser o segundo.

O carro #22 de Castro conseguiu avançar e voltar a segunda posição, enquanto Campos ficou preso atrás de Pedrosa.

Mais ao fundo, Raphael Bernardes venceu na classe Sport e na Rookie, com Gabriel Cestari comemorando o campeonato da categoria Rookie.

Resultado da corrida 1 em Interlagos

Posição Piloto Categoria 1 Daniel NEUMANN CHA 2 Caio CASTRO CHA 3 Gerson CAMPOS CHA 4 Will CESAR CHA 5 Sadak LEITE CHA 6 Enrico PEDROSA CHA 7 Raphael BERNARDES CHA 8 Neto HEIL CHA 9 Gabriel CESTARI CHA 10 Adriano VALVERDE CHA 11 Lucas CASTELANI CHA 12 Claudio SIMÃO CHA 13 Cecilia RABELO CHA 14 Marco MASCARI CHA 15 Dilson PERES JR. CHA 16 Eldo UMBELINO CHA 17 Charles GRUENBERG CHA 18 Emilio MOREIRA CHA 19 André FERREIRA CHAR 20 Ricardo ZYLBERMAN CHAR 21 Fabio GRECCO CHA 22 Marcelo BENTIVOGLIO CHA

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!