Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta
Enrico Pedrosa, que garantiu a pole, terminou em segundo, mas venceu na Sport
Foto de: Rafael Gagliano
Os pilotos da Challenge na Porsche Cup também voltaram para a pista neste sábado (28) para a corrida 1, usando o grid de largada definido no período da manhã.
O início da corrida foi agitado, com os carros se emparelhando e disputando posições. Sadak Leite teve um começo ótimo, saindo de quinto para ser sexto logo na primeira volta.
Nicholas Garfinkel, por sua vez, recebeu uma punição de drive-through por ter queimado a largada. O piloto foi rapidamente notado pela direção de prova, mas a penalidade não mudou o resultado de sua corrida, isso porque ele protagonizou uma batida com Gabriel Guper, causando a primeira bandeira amarela e safety car.
O carro de Emilio Moreira ficou parado na saída da curva 5, causando uma segunda bandeira amarela e safety car na pista, mas o piloto conseguiu retornar para a competição.
Caio Castro, que não participou da classificação porque chegou atrasado no Autódromo Velocitta, ganhou muitas posições, subindo rapidamente para sexto.
Sadak Leite acabou abandonando a corrida nas últimas voltas, enquanto Daniel Neumann mantinha a liderança isolada, com Enrico Pedrosa, que fez a pole, e Gerson Campos fechando o top 3.
Cláudio Simão foi o vencedor pela categoria Rookie, enquanto Pedrosa representou a Sport.
|POS
|PILOTO
|1
|Daniel Neumann
|2
|Enrico Pedrosa
|3
|Gerson Campos
|4
|Caio Castro
|5
|Will Cesar
|6
|Neto Heil
|7
|Cecília Rabelo
|8
|Marco Mascari
|9
|Cláudio Simão
|10
|Raphael Bernardes
