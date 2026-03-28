Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta

Enrico Pedrosa, que garantiu a pole, terminou em segundo, mas venceu na Sport

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Daniel Neumann

Foto de: Rafael Gagliano

Os pilotos da Challenge na Porsche Cup também voltaram para a pista neste sábado (28) para a corrida 1, usando o grid de largada definido no período da manhã.

O início da corrida foi agitado, com os carros se emparelhando e disputando posições. Sadak Leite teve um começo ótimo, saindo de quinto para ser sexto logo na primeira volta.

Nicholas Garfinkel, por sua vez, recebeu uma punição de drive-through por ter queimado a largada. O piloto foi rapidamente notado pela direção de prova, mas a penalidade não mudou o resultado de sua corrida, isso porque ele protagonizou uma batida com Gabriel Guper, causando a primeira bandeira amarela e safety car.

O carro de Emilio Moreira ficou parado na saída da curva 5, causando uma segunda bandeira amarela e safety car na pista, mas o piloto conseguiu retornar para a competição.

Caio Castro, que não participou da classificação porque chegou atrasado no Autódromo Velocitta, ganhou muitas posições, subindo rapidamente para sexto.

Sadak Leite acabou abandonando a corrida nas últimas voltas, enquanto Daniel Neumann mantinha a liderança isolada, com Enrico Pedrosa, que fez a pole, e Gerson Campos fechando o top 3.

Cláudio Simão foi o vencedor pela categoria Rookie, enquanto Pedrosa representou a Sport.

POS PILOTO
1 Daniel Neumann
2 Enrico Pedrosa
3 Gerson Campos
4 Caio Castro
5 Will Cesar
6 Neto Heil
7 Cecília Rabelo
8 Marco Mascari
9 Cláudio Simão
10 Raphael Bernardes

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

