Porsche Cup: Neumann voa e lidera TL1 da Sprint Challenge no Estoril
Piloto da subdivisão Rookie superou os rivais, colocando mais de 0s3 de vantagem para o segundo colocado
A Porsche Cup Brasil fechou a quarta-feira no Estoril com o primeiro treino livre da classe Sprint Challenge. E a liderança ficou com um Rookie. O estreante Daniel Neumann superou os rivais para garantir o melhor tempo da sessão.
A Porsche segue em solo europeu como celebração dos 20 anos da categoria. E após uma passagem movimentada por Portimão, é hora de um super final de semana no Estoril. Entre quarta e domingo, a Porsche realiza duas etapas da temporada 2025, sendo uma Sprint (quarta a sexta) e uma Endurece (sábado e domingo).
Daniel Neumann, que compete pela subdivisão Rookie, voou pela pista e foi o mais rápido com 01min42s942, botando 0s361 de vantagem para o segundo colocado, Caio Chaves, líder geral da Challenge. Leonardo Herrmann foi o terceiro colocado, a 0s736, com José Moura Neto em quarto e Caio Castro em quinto, já a mais de 1s do melhor tempo.
A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril na quinta-feira para mais duas sessões. O dia começa às 06h00, horário de Brasília, com a classificação da etapa, seguido da corrida 1, às 11h25, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Para esta etapa Sprint, a Porsche introduziu um novo formato de classificação, com a realização de dois qualis separados para as duas corridas, em vez da inversão de grid.
Resultado do TL1 da Porsche Sprint Challenge no Estoril:
1 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)
2 - Caio Chaves (Sprint Challenge)
3 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)
4 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)
5 - Caio Castro (Sprint Challenge)
6 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)
7 - Sadak Leite (Sprint Challenge)
8 - Gerson Campos (Sprint Challenge)
9 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)
10 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)
11 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)
12 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)
13 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)
14 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)
15 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)
16 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)
17 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)
18 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)
19 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)
20 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)
21 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)
22 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)
