A Porsche Cup Brasil fechou a quarta-feira no Estoril com o primeiro treino livre da classe Sprint Challenge. E a liderança ficou com um Rookie. O estreante Daniel Neumann superou os rivais para garantir o melhor tempo da sessão.

A Porsche segue em solo europeu como celebração dos 20 anos da categoria. E após uma passagem movimentada por Portimão, é hora de um super final de semana no Estoril. Entre quarta e domingo, a Porsche realiza duas etapas da temporada 2025, sendo uma Sprint (quarta a sexta) e uma Endurece (sábado e domingo).

Daniel Neumann, que compete pela subdivisão Rookie, voou pela pista e foi o mais rápido com 01min42s942, botando 0s361 de vantagem para o segundo colocado, Caio Chaves, líder geral da Challenge. Leonardo Herrmann foi o terceiro colocado, a 0s736, com José Moura Neto em quarto e Caio Castro em quinto, já a mais de 1s do melhor tempo.

A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril na quinta-feira para mais duas sessões. O dia começa às 06h00, horário de Brasília, com a classificação da etapa, seguido da corrida 1, às 11h25, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Para esta etapa Sprint, a Porsche introduziu um novo formato de classificação, com a realização de dois qualis separados para as duas corridas, em vez da inversão de grid.

Resultado do TL1 da Porsche Sprint Challenge no Estoril:

1 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

2 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

3 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

4 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

5 - Caio Castro (Sprint Challenge)

6 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

7 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

8 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

9 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

10 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)

11 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)

12 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

13 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

14 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

15 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

16 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

17 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)

18 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

19 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

20 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

21 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

22 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

