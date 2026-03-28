Porsche Cup: Neylson Almeida, da Trophy, garante pole no Velocitta
Sessão foi marcada por vários carros rodando na pista
A Sprint Trophy, categoria de entrada da Porsche Cup, colocou seus pilotos na pista do Velocitta neste sábado (28) para a classificação que define o grid de largada da corrida que acontece no próximo domingo (29) às 9h25.
Os pilotos aproveitaram os 30 minutos da sessão para tentarem cravar suas voltas rápidas, mas sempre se atentando às altas temperaturas do traçado de Mogi Guaçu.
Neylson Almeida foi o mais rápido, tendo Marcelo Kairis logo na sequência, cravando uma volta 0s471 mais lenta, e Guilherme Figueiredo fechando o top 3 da largada.
Leonardo Marcelli, Nilson Jocionis e Alex Fonseca foram os três mais rápidos na categoria Rookie. A Sport teve Marcelo Kairis na 'pole', Vinicius Motta em segundo e Paulo Muzy em terceiro.
Na geral, Guilherme Figueiredo e Sergio Laurentys ficaram atrás de Almeida.
|POS
|PILOTO
|1
|Neylson Almeida
|2
|Marcelo Kairis
|3
|Guilherme Figueiredo
|4
|Sergio Laurentys
|5
|Vinicius Motta
|6
|Denis Ferrer
|7
|Leonardo Marcelli
|8
|Paulo Muzy
|9
|Nilson Jocionis
|10
|Rodrigo Arruy
