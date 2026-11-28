Porsche Cup: Neylson Almeida vence corrida de encerramento da Sprint Trophy em Interlagos
Sob chuva, os campeões da categoria de base foram coroados neste sábado
Neylson Almeida
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup Brasil encerrou a temporada 2026 da Sprint Trophy neste sábado (28), em Interlagos, com vitória de Neylson Almeida. A prova foi marcada pela chuva, que comprometeu as condições da pista e fez com que diversas voltas fossem disputadas sob bandeira amarela, e coroou Marcelo Kairis como campeão da Sport e da Trophy e Alexandre Azevedo na Rookie.
Com poucas oportunidades de disputa em bandeira verde, Almeida cruzou a linha de chegada apenas 0s123 à frente de Marcelo Kairis, que garantiu a vitória na classe Sport e terminou na segunda colocação geral.
Sergio Laurentys completou o pódio geral, seguido por Emmanuel Rocha, responsável pela melhor volta da corrida, com 1min56s318. Vinicius Motta fechou o top 5, à frente de Denis Ferrer, Leonardo Marcelli, Cuca Petrelli e Gustavo Costa.
Alexandre Azevedo completou a lista dos dez primeiros colocados e garantiu a vitória na classe Rookie.
Na Trophy, Almeida foi acompanhado no pódio por Laurentys e Rocha, enquanto, na Sport, Kairis teve a companhia de Motta e Marcelli nas três primeiras colocações.
Entre os competidores da Rookie, Heverton Cardoso e Davi Cordeiro terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.
Ao todo, 19 dos 20 pilotos completaram as dez voltas da prova, com Nilson Jocionis sendo o único a não concluir a corrida que encerrou o campeonato de 2026 da Sprint Trophy.
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
Categoria
|
Pos. Cat.
|
Voltas
|
Diferença
|
Melhor volta
|
1
|
78
|
Neylson Almeida
|
Trophy
|
1
|
10
|
—
|
1:56.620
|
2
|
30
|
Marcelo Kairis
|
Sport
|
1
|
10
|
+0.123
|
1:56.618
|
3
|
72
|
Sergio Laurentys
|
Trophy
|
2
|
10
|
+12.668
|
1:56.948
|
4
|
79
|
Emmanuel Rocha
|
Trophy
|
3
|
10
|
+13.763
|
1:56.318
|
5
|
0
|
Vinicius Motta
|
Sport
|
2
|
10
|
+13.981
|
1:56.669
|
6
|
121
|
Denis Ferrer
|
Trophy
|
4
|
10
|
+14.999
|
1:56.845
|
7
|
34
|
Leonardo Marcelli
|
Sport
|
3
|
10
|
+19.692
|
1:57.634
|
8
|
35
|
Cuca Petrelli
|
Sport
|
4
|
10
|
+20.514
|
1:57.890
|
9
|
1
|
Gustavo Costa
|
Sport
|
5
|
10
|
+20.931
|
1:57.982
|
10
|
18
|
Alexandre Azevedo
|
Rookie
|
1
|
10
|
+21.494
|
1:57.470
|
11
|
22
|
Heverton Cardoso
|
Rookie
|
2
|
10
|
+23.342
|
1:57.692
|
12
|
12
|
Davi Cordeiro
|
Rookie
|
3
|
10
|
+29.756
|
1:57.351
|
13
|
911
|
Paulo Muzy
|
Sport
|
6
|
10
|
+33.362
|
1:58.053
|
14
|
157
|
Cylmar Fortes
|
Rookie
|
4
|
10
|
+35.364
|
1:57.969
|
15
|
29
|
Manu Herrmann
|
Rookie
|
5
|
10
|
+37.898
|
1:58.574
|
16
|
77
|
João Guerra
|
Rookie
|
6
|
10
|
+43.727
|
1:58.231
|
17
|
5
|
Guilherme Figueiredo
|
Trophy
|
5
|
10
|
+49.292
|
1:57.587
|
18
|
11
|
Paulo Reales
|
Rookie
|
7
|
10
|
+49.887
|
1:57.212
|
19
|
10
|
Alexandre Assolini
|
Sport
|
7
|
10
|
+54.929
|
1:57.238
|
20
|
27
|
Nilson Jocionis
|
Rookie
|
8
|
—
|
—
|
—
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