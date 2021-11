A Porsche Cup retorna ao lendário autódromo de Interlagos neste fim de semana, nos dias 3 e 4 de dezembro, para encerrar a temporada 2021 com a última prova da Porsche Endurance Series.

Os pilotos Diego Nunes e Eduardo Menossi, da equipe MenzOil, se unem mais uma vez para guiarem o carro #85 e recebem um reforço de peso para essa etapa final do campeonato de provas de longa duração da marca alemã no Brasil. Renan Pizii, que competiu este ano na classe Sport da Porsche Carrera Cup, chega ao time para somar forças com Nunes e Menossi.

Diego e Eduardo possuem um pódio no Endurance, conquistado na primeira corrida da atual temporada, e agora querem lutar pela vitória da divisão Trophy no icônico circuito paulistano. Vale ressaltar que Eduardo Menossi fez em 2021 sua estreia na categoria Carrera Cup e foi vice-campeão do campeonato Sprint em sua classe Trophy.

“Acredito que formamos um trio bastante forte para lutarmos pela vitória da divisão Trophy. As expectativas são muito boas para este fim de semana em Interlagos. Quero usar toda a minha experiência para terminarmos o ano no lugar mais alto do pódio”, disse Diego Nunes.

“Temos um time veloz. O Renan Pizii vem para agregar bastante e todos estamos muito confiantes e empolgados para este fim de semana. Minha temporada foi muito boa e agora quero fechar o ano com ‘chave de ouro’. Vamos em busca da vitória”, relatou Eduardo Menossi.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem o quali e a corrida final da Porsche Cup em 2021. A largada dos 500 km acontece às 13h15 deste sábado.

