Porsche Cup: Paludo / Hellmeister vencem em Interlagos; Muller e Di Mauro são campeões
Caio Castro e Zezinho Muggiati conquistaram o título pela Challenge
Marçal Muller
Foto de: Rodrigo Ruiz
Os 500 km da Porsche Cup Endurance aconteceram sob chuva em Interlagos e a corrida de quatro horas foi marcada por diversas intervenções de bandeira amarela. No entanto, a etapa coroou a dupla de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro como campeões da Carrera, enquanto Caio Castro e Zezinho Muggiatti conquistaram pela Challenge.
Caio Collet foi o primeiro piloto que precisou parar para trocar o carro ainda no início da prova, perdendo pouquíssimo tempo por conta da presença do safety car.
O carro de segurança permitiu a relargada na 14ª volta, com Marçal Muller conseguindo manter a ponta à frente de Matheus Comparatto. Vale lembrar que os pilotos estão formando dupla com Gaetano Di Mauro e Felipe Baptista respectivamente.
Na 22ª volta, Muller fez a sua parada e trocou com Di Mauro, enquanto outras duplas também se preparavam para mudar a configuração. Alceu Feldmann, que se juntou a Guilherme Salas, e Comparatto se mantiveram na pista, com o carro #1 da Sport assumindo a ponta.
Pipo Massa, que largou na última posição porque precisou trocar de dupla, uma vez que Felipe Massa enfrentou dificuldades com uma diverticulite, subiu rapidamente para quinto. O jovem campeão da Rookie entregou o carro para Léo Reis na 22ª volta.
Faltando 93 voltas, o carro #14 de Thiago Vivacqua recebeu uma punição de drive through por completar um pit stop abaixo do tempo mínimo. Poucos minutos depois, Matheus Machado recebeu seis segundos.
Faltando 88 voltas para o fim da prova, Di Mauro perdeu a segunda posição para Baptista, estando na briga direta com o carro #118 pelo título. No entanto, com muito tempo no relógio, a dupla ainda poderia se recuperar.
Já na volta 30, Cylmar Fortes, que faz rodada dupla na Porsche Cup Endurance e Trophy neste fim de semana, acabou perdendo o controle do carro e rodou na subida do Café.
40 voltas completas...
A nova janela de troca de duplas abriu na 39ª volta e a dupla Massa e Reis enfrentou problemas com o chicote do freio ABS e Léo conseguiu levar o carro de volta aos boxes sem batidas.
20 voltas depois, Muller aproveitou a janela aberta para retornar à garagem e permitir que a equipe fizesse a troca de pneus, porque o carro #544 estava com um dos pneus furado. O piloto confirmou que "forçou" um pouco mais a disputa para vencer a etapa.
Na 65ª volta, o top cinco era marcado pela liderança de Felipe Baptista, com Hellmeister, Guilherme Sala, Rafael Suzuki e Felipe Fraga.
Problemas para César Ramos
Depois de 69 voltas completas, César Ramos enfrentou problemas e precisou retornar aos boxes, pois precisou trocar os pneus e, inclusive, a roda dianteira.
Já na volta 75, Carbone enfrentou problemas e precisou abandonar a corrida, parando o carro em uma das agulhas do traçado. Duas voltas depois, o carro #15 acabou batendo na barreira de segurança, causando uma bandeira amarela e a entrada do safety car.
Neste momento, os pilotos aproveitaram para retornar aos boxes e uma nova janela de trocas se abriu.
Caio Castro e Zezinho Muggiati venceram pela Challenge e conquistaram o título da categoria, enquanto Giuliano Raucci e Raphael Bernardes terminaram em primeiros pela Rookie da Challenge.
Com o resultado de Di Mauro, a dupla com Marçal Muller conquistou o título pela Carrera Cup.
|
Pos.
|
Nº
|
Pilotos
|
Classe
|
Voltas
|
Diferença
|
1
|
7
|
A. Hellmeister / M. Paludo
|
CAR
|
107
|
—
|
2
|
17
|
F. Fraga / M. Regadas
|
CAR
|
107
|
3.383
|
3
|
544
|
G. Di Mauro / M. Muller
|
CAR
|
107
|
3.602
|
4
|
70
|
B. Suzuki / J. Salles
|
CAR
|
107
|
3.964
|
5
|
21
|
R. Martins / M. Moretti
|
CAR
|
107
|
7.075
|
6
|
14
|
T. Vivacqua / C. Campos
|
CAR S
|
107
|
7.600
|
7
|
118
|
F. Baptista / V. M. Comparatto
|
CAR
|
107
|
8.592
|
8
|
45
|
J. Moura / J. M. Neto
|
CAR R
|
107
|
9.549
|
9
|
25
|
D. Pereira / P. Sousa
|
CAR R
|
107
|
9.891
|
10
|
888
|
B. Gresse / L. Pres
|
CAR S
|
107
|
11.260
|
11
|
51
|
G. Petecof / F. Salmen
|
CAR S
|
107
|
11.732
|
12
|
33
|
N. Costa / B. Campos
|
CAR R
|
107
|
14.561
|
13
|
2
|
M. Machado / S. Morestoni
|
CAR S
|
107
|
14.782
|
14
|
99
|
W. Pontes / A. Bassani
|
CAR R
|
107
|
16.486
|
15
|
77
|
W. Freire / F. Horte
|
CAR S
|
107
|
17.539
|
16
|
38
|
G. Robe / E. Santos
|
CAR R
|
106
|
1 volta
|
17
|
39
|
B. Bonifacio / L. Souza
|
CAR R
|
106
|
1 volta
|
18
|
12
|
R. Guerra / M. Pisani
|
CAR R
|
106
|
1 volta
|
19
|
444
|
G. Petito / G. Moreno / J. Giassi
|
CAR S
|
106
|
1 volta
|
20
|
1
|
G. Salas / A. Feldmann
|
CAR S
|
106
|
1 volta
|
21
|
22
|
E. Baggiani / C. Castro
|
CHA
|
106
|
1 volta
|
22
|
91
|
M. Cozzidipolo / J. E. V. Khouri
|
CAR S
|
106
|
1 volta
|
23
|
27
|
S. Ramalho / N. Bueno / D. Neumann
|
CAR S
|
106
|
1 volta
|
24
|
100
|
G. Rizzi / T. C. Bernardes
|
CHA R
|
106
|
1 volta
|
25
|
23
|
C. Ramos / L. Hermann
|
CAR S
|
105
|
2 voltas
|
26
|
78
|
F. Pedrosa / J. L. Landi
|
CHA R
|
105
|
2 voltas
|
27
|
10
|
V. Tieri / N. Garfinkel
|
CHA S
|
105
|
2 voltas
|
28
|
11
|
Y. Alves / P. Reales
|
CHA R
|
104
|
3 voltas
|
29
|
222
|
M. Henriques / E. Urnbolino
|
CHA R
|
104
|
3 voltas
|
30
|
311
|
V. Mahlew / Ramassauskas / A. Buzaid
|
CHA R
|
104
|
3 voltas
|
31
|
4
|
P. Rimbano / C. Gruenberg / N. Mello
|
CHA R
|
103
|
4 voltas
|
32
|
66
|
F. Carbone / S. Laia
|
CHA
|
103
|
4 voltas
|
33
|
26
|
L. Castellani / G. Ariel
|
CAR R
|
103
|
4 voltas
|
34
|
19
|
L. Reis / P. Massa
|
CAR R
|
100
|
7 voltas
|
35
|
18
|
M. Baumgart / C. Collet / C. Ambrosio
|
CAR R
|
96
|
11 voltas
|
36
|
201
|
M. G. Santos / F. Fortes / L. Morcelli
|
CHA R
|
94
|
13 voltas
|
37
|
80
|
R. Zienkiewicz / N. Piquet Jr.
|
CAR S
|
82
|
25 voltas
|
38
|
31
|
S. Malucelli / M. Gomes
|
CAR S
|
82
|
25 voltas
|
39
|
29
|
E. Fittipaldi / R. Mello / P. Boesel
|
CAR S
|
72
|
35 voltas
|
40
|
15
|
L. Trevisan / D. Nunes / L. Sanchez
|
CAR R
|
69
|
38 voltas
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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