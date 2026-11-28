Os 500 km da Porsche Cup Endurance aconteceram sob chuva em Interlagos e a corrida de quatro horas foi marcada por diversas intervenções de bandeira amarela. No entanto, a etapa coroou a dupla de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro como campeões da Carrera, enquanto Caio Castro e Zezinho Muggiatti conquistaram pela Challenge.

Caio Collet foi o primeiro piloto que precisou parar para trocar o carro ainda no início da prova, perdendo pouquíssimo tempo por conta da presença do safety car.

O carro de segurança permitiu a relargada na 14ª volta, com Marçal Muller conseguindo manter a ponta à frente de Matheus Comparatto. Vale lembrar que os pilotos estão formando dupla com Gaetano Di Mauro e Felipe Baptista respectivamente.

Na 22ª volta, Muller fez a sua parada e trocou com Di Mauro, enquanto outras duplas também se preparavam para mudar a configuração. Alceu Feldmann, que se juntou a Guilherme Salas, e Comparatto se mantiveram na pista, com o carro #1 da Sport assumindo a ponta.

Pipo Massa, que largou na última posição porque precisou trocar de dupla, uma vez que Felipe Massa enfrentou dificuldades com uma diverticulite, subiu rapidamente para quinto. O jovem campeão da Rookie entregou o carro para Léo Reis na 22ª volta.

Faltando 93 voltas, o carro #14 de Thiago Vivacqua recebeu uma punição de drive through por completar um pit stop abaixo do tempo mínimo. Poucos minutos depois, Matheus Machado recebeu seis segundos.

Faltando 88 voltas para o fim da prova, Di Mauro perdeu a segunda posição para Baptista, estando na briga direta com o carro #118 pelo título. No entanto, com muito tempo no relógio, a dupla ainda poderia se recuperar.

Já na volta 30, Cylmar Fortes, que faz rodada dupla na Porsche Cup Endurance e Trophy neste fim de semana, acabou perdendo o controle do carro e rodou na subida do Café.

40 voltas completas...

A nova janela de troca de duplas abriu na 39ª volta e a dupla Massa e Reis enfrentou problemas com o chicote do freio ABS e Léo conseguiu levar o carro de volta aos boxes sem batidas.

20 voltas depois, Muller aproveitou a janela aberta para retornar à garagem e permitir que a equipe fizesse a troca de pneus, porque o carro #544 estava com um dos pneus furado. O piloto confirmou que "forçou" um pouco mais a disputa para vencer a etapa.

Na 65ª volta, o top cinco era marcado pela liderança de Felipe Baptista, com Hellmeister, Guilherme Sala, Rafael Suzuki e Felipe Fraga.

Problemas para César Ramos

Depois de 69 voltas completas, César Ramos enfrentou problemas e precisou retornar aos boxes, pois precisou trocar os pneus e, inclusive, a roda dianteira.

Já na volta 75, Carbone enfrentou problemas e precisou abandonar a corrida, parando o carro em uma das agulhas do traçado. Duas voltas depois, o carro #15 acabou batendo na barreira de segurança, causando uma bandeira amarela e a entrada do safety car.

Neste momento, os pilotos aproveitaram para retornar aos boxes e uma nova janela de trocas se abriu.

Caio Castro e Zezinho Muggiati venceram pela Challenge e conquistaram o título da categoria, enquanto Giuliano Raucci e Raphael Bernardes terminaram em primeiros pela Rookie da Challenge.

Com o resultado de Di Mauro, a dupla com Marçal Muller conquistou o título pela Carrera Cup.

Pos. Nº Pilotos Classe Voltas Diferença 1 7 A. Hellmeister / M. Paludo CAR 107 — 2 17 F. Fraga / M. Regadas CAR 107 3.383 3 544 G. Di Mauro / M. Muller CAR 107 3.602 4 70 B. Suzuki / J. Salles CAR 107 3.964 5 21 R. Martins / M. Moretti CAR 107 7.075 6 14 T. Vivacqua / C. Campos CAR S 107 7.600 7 118 F. Baptista / V. M. Comparatto CAR 107 8.592 8 45 J. Moura / J. M. Neto CAR R 107 9.549 9 25 D. Pereira / P. Sousa CAR R 107 9.891 10 888 B. Gresse / L. Pres CAR S 107 11.260 11 51 G. Petecof / F. Salmen CAR S 107 11.732 12 33 N. Costa / B. Campos CAR R 107 14.561 13 2 M. Machado / S. Morestoni CAR S 107 14.782 14 99 W. Pontes / A. Bassani CAR R 107 16.486 15 77 W. Freire / F. Horte CAR S 107 17.539 16 38 G. Robe / E. Santos CAR R 106 1 volta 17 39 B. Bonifacio / L. Souza CAR R 106 1 volta 18 12 R. Guerra / M. Pisani CAR R 106 1 volta 19 444 G. Petito / G. Moreno / J. Giassi CAR S 106 1 volta 20 1 G. Salas / A. Feldmann CAR S 106 1 volta 21 22 E. Baggiani / C. Castro CHA 106 1 volta 22 91 M. Cozzidipolo / J. E. V. Khouri CAR S 106 1 volta 23 27 S. Ramalho / N. Bueno / D. Neumann CAR S 106 1 volta 24 100 G. Rizzi / T. C. Bernardes CHA R 106 1 volta 25 23 C. Ramos / L. Hermann CAR S 105 2 voltas 26 78 F. Pedrosa / J. L. Landi CHA R 105 2 voltas 27 10 V. Tieri / N. Garfinkel CHA S 105 2 voltas 28 11 Y. Alves / P. Reales CHA R 104 3 voltas 29 222 M. Henriques / E. Urnbolino CHA R 104 3 voltas 30 311 V. Mahlew / Ramassauskas / A. Buzaid CHA R 104 3 voltas 31 4 P. Rimbano / C. Gruenberg / N. Mello CHA R 103 4 voltas 32 66 F. Carbone / S. Laia CHA 103 4 voltas 33 26 L. Castellani / G. Ariel CAR R 103 4 voltas 34 19 L. Reis / P. Massa CAR R 100 7 voltas 35 18 M. Baumgart / C. Collet / C. Ambrosio CAR R 96 11 voltas 36 201 M. G. Santos / F. Fortes / L. Morcelli CHA R 94 13 voltas 37 80 R. Zienkiewicz / N. Piquet Jr. CAR S 82 25 voltas 38 31 S. Malucelli / M. Gomes CAR S 82 25 voltas 39 29 E. Fittipaldi / R. Mello / P. Boesel CAR S 72 35 voltas 40 15 L. Trevisan / D. Nunes / L. Sanchez CAR R 69 38 voltas

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