Correr dentro da programação oficial de um GP de F1 é um sonho, e o tempo de pista para treinos livres é breve. Nesse cenário, os competidores da Porsche Cup trataram de tirar o máximo da oportunidade que tiveram para acelerar nesta sexta-feira (12) em Interlagos e preparar as máquinas para os qualis e corridas do fim de semana.

Foram três sessões de 30 minutos cada, uma para os convidados da OAKBERRY All-Star Race 2021, uma para os titulares da GT3 Cup e outra para os titulares da Carrera Cup. No fim do dia os mais rápidos de cada uma foram, respectivamente: Guilherme Salas, Lucas Salles e Miguel Paludo.

Como costuma acontecer nos treinos da maior categoria de Gran Turismo da América Latina eram inúmeros os pilotos dentro do mesmo segundo nas três sessões – promessa de disputa acirradíssima no fim de semana.

O desfecho da Porsche Cup Sprint Series reserva a disputa de seis títulos, com nada menos que 26 competidores credenciados a sair como campeões.

Além disso, o espetáculo reserva a pioneira realização da OAKBERRY All-Star Race 2021, competição em duplas que premiará o titular do carro vencedor com um Porsche 718 Spyder zero quilômetro.

A programação do sábado começa com os qualis, válidos para as duas provas de cada classe no fim de semana. A melhor volta de cada piloto na sessão rende a posição de largada no domingo, com a segunda melhor passagem respondendo pela ordem do grid de sábado.

Os treinos

Carrera Cup

O hexacampeão Miguel Paludo foi o mais rápido entre todos os 44 pilotos que aceleraram com o Porsche 911 GT3 Cup da geração “991/2” em Interlagos nesta sexta-feira. O piloto gaúcho cravou 1min36s279 em sua melhor passagem no único treino livre da Carrera Cup, batendo, além dos titulares dos carros de motor 4.0 litros, todos os convidados da OAKBERRY All-Star Race 2021.

A segunda posição no treino ficou para Werner Neugebauer, que chegou a liderar a sessão durante parte dos 30 minutos. Pedro Aguiar, Alceu Feldmann e Renan Pizii completaram o top-5, este cravando também a melhor marca entre os pilotos da classe Sport.

O mais rápido entre os competidores da Trophy foi Nelson Marcondes, com o 12º tempo no geral.

GT3 Cup

O único treino livre da Porsche GT3 Cup antes para a etapa preliminar da F1 em Interlagos viu o domínio da dupla que está empatada no topo da tabela de pontos para a decisão do título: Lucas Salles e Nelson Monteiro.

Os dois se revezaram no alto da folha de tempos (intercalados por um breve domínio de Ramon Alcaraz). Salles prevaleceu no fim, com 1min39s900, margem de 0s352 sobre Monteiro.

Ainda com chances matemáticas de conquistar o título, o terceiro no campeonato, Cristian Mohr, fechou a sessão em terceiro, com 1min40s289.

O quarto mais veloz foi Leo Sanchez, liderando na classe Sport. Ele ficou a 0s481 da marca de Salles. Com 1min40s463, Caio Castro completou o top-5.

O melhor concorrente da classe Trophy foi Bruno Campos, com a marca de 1min41s301.

Convidados

A primeira atividade de pista do GP São Paulo de F1 foi o treino para os convidados da OAKBERRY All-Star Race 2021. Foram 30 minutos de ação em Interlagos e agora esses pilotos retornam à pista apenas para o segmento final da competição em duplas, no domingo.

Guilherme Salas liderou a sessão, com a marca de 1min36s737. Dennis Dirani foi o segundo e Alan Hellmeister o terceiro.

Thiago Camilo, William Freire e Gabriel Casagrande vieram a seguir, todos a menos de 0.5s da marca mais veloz do treino.

Todos os 21 convidados inscritos na prova percorreram ao menos 10 voltas, sendo que os que mais andaram foram Tony Kanaan, Felipe Drugovich e Lucas di Grassi, com 16 giros percorridos.

O que eles disseram:

“Sempre gostei do fim de semana da F1 com poucos treinos, isso faz valer ainda mais os acertos que fizemos ao longo do ano. Um passo de cada vez, amanhã é importante fazer um bom quali para brigar pelo título.”

Miguel Paludo

“Um passo de cada vez, não estou pensando no título ainda. Meu foco é na pole amanhã e depois na corrida. Estou curtindo o momento de estar dividindo o autódromo com a F1 e aproveitando cada segundo. Agora o foco muda para o quali e as corridas de sábado.”

Renan Pizii

“O resultado me deixa muito animado para a disputa do título. Esperava andar ainda mais na frente da geral, mas para ser campeão preciso estar andando na frente da Trophy e esse foi o primeiro passo.”

Nelson Marcondes

“Um prazer estar em Interlagos neste fim de semana, é uma etapa especial, o público a F1. Foi um bom treino, consegui uma boa volta, na segunda saída começou a garoar na reta oposta e no S, Interlagos é sempre imprevisível com o tempo. Foi bom esse treino para ganhar a confiança e estar pronto para a classificação e a primeira corrida.”

Lucas Salles

“Estou animado por esse primeiro evento aberto ao público, fazia muito tempo que o pessoal não estava aqui com a gente. Mudaram um pouco as zebras, então o primeiro contato foi para conhecer essas mudanças. Consegui uma boa volta, mas ainda não estou no meu ideal para brigar pela pole tanto na classe quanto na geral, estou animado com o desempenho.”

Leonardo Sanchez

“É um sonho estar aqui com os pilotos da F1, Interlagos parece um brinquedo que acabou de sair da caixa, só por isso já seria especial. Estava com um pneu bom nesse treino, consegui aproveitar as voltas e marcar um bom tempo para o treino e me posicionar bem para amanhã. Não dá para cravar como será o sábado pois as coisas vão mudar muito ao longo do dia.”

Bruno Campos

“Foi nosso primeiro e único treino aqui em Interlagos nessa etapa. Senti algumas diferenças no comportamento do carro durante a volta rápida, mas o que vale é a corrida. O resultado do treino foi para a galera entender o carro e a pista. Vamos com tudo no domingo para levar o 718 Spyder.”

Guilherme Salas

