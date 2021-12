Porsche Cup: Paulo Totaro dá primeiro título para Equivoco Racing

Um dos nomes mais queridos do grid da Porsche Cup, Paulo Totaro conquistou seu primeiro título na categoria em sua quinta temporada, competindo com os carros da marca alemã. O patrono da Equivoco Racing deu ao time que criou seu primeiro campeonato ao terminar como o melhor piloto da classe GT3 Trophy na Porsche Endurance Series.

Para levar a taça, Paulo, que chegou a Interlagos, palco da decisão, como líder nos pontos, precisava terminar à frente das duplas Edson Reis/Sergio Jimenez e Gustavo Farah/Sebastian Moreno. Com a parceria de Marcio Mauro e Ramon Alcaraz, que se alternaram no #45 durante a temporada, Totaro terminou na frente dos rivais, garantiu um pódio com o terceiro lugar e conquistou o tão sonhado título.

"Ser campeão em um campeonato tão competitivo e importante como a Porsche é um sonho para mim”, disse Totaro. “E não teria conseguido isso sem a ajuda dos meus amigos Marcio Mauro e Ramon Alcaraz, que foram determinantes para essa conquista, além do meu chefe de equipe Fabio Carbone, meu anjo da guarda Fabinho e todos os que trabalham nos nossos carros. Este título vem para coroar o nosso projeto Equivoco Racing, que termina seu primeiro ano com esta taça e o vice-campeonato no geral com o Marçal. É nosso!", comemorou.

Para completar a festa, a Equivoco Racing foi ao pódio também com seus outros pilotos: na Carrera, Werner Neugebauer e Fábio Carbone foram P5, enquanto Marçal Muller terminou em segundo na GT3 Sport ao lado de Ricardo Fontanari e Matheus Iorio.

"O Marçal fez uma temporada sensacional, foi nosso grande destaque e merecia muito mais. O Carbone e o Werner, não fossem um problema na segunda etapa, também estariam na prova e meu amigo Marcio Mauro deu aula neste ano. Estou muito feliz com nossa equipe e no ano que vem vamos atrás de mais títulos", completou Totaro.

