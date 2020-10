Porsche Cup: Pedro Aguiar celebra boa fase e exalta estratégia em vitória

Quem assistiu os 300 km de Goiânia, esperando a vitória de um dos ex-F1 que estiveram na pista, se deu mal. Com uma grande estratégia e também com velocidade, a dupla Guilherme Salas e Pedro Aguiar se deu bem, cruzando a linha de chegada com mais de dois segundos de vantagem sobre Thiago Camilo e Alceu Feldmann.

Após a corrida, os pilotos comentaram as principais dificuldades.

“A corrida hoje foi bem difícil”, disse Salas. “O clima não ajudou, fez muito calor na pista. No começo da prova ainda estava ok, mas o final estava muito difícil. Agora vamos comemorar com meu companheiro essa vitória”, completou o piloto que também corre na Stock Car.

Vindo de uma vitória também em Goiânia, mas pelo campeonato Sprint, Pedrinho era só alegria.

“A sensação é incrível! Tivemos um pequeno incidente na última prova, tínhamos liderado 70% da prova lá no Velocitta, mas trabalhamos muito bem para essa corrida. Nossa estratégia foi muito boa, foi muito bacana, tanto que veio o resultado, então agora é comemorar! Já vim de ganhar uma última etapa na semana passada, e agora mais uma. A estratégia e o trabalho em equipe deram certo, conversávamos bastante em relação à estratégia. O conjunto é que somou o resultado.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foi a corrida

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna