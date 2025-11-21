Todas as categorias

Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Classe escola da Porsche Cup faz duas provas na final da temporada 2025

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Porsche Cup_Etapa9_Magnus Torquato-1220

A Sprint Trophy, classe escola da Porsche Cup Brasil, realizou nesta sexta-feira a classificação para as duas corridas do fim de semana em Interlagos, com Pedro Villela conquistando as duas poles.

Leia também:

Na classificação, foram contabilizadas as duas melhores voltas de cada piloto, com a melhor formando o grid da corrida 1, desta sexta-feira, e a segunda da corrida 2, do sábado.

Pedro Villela foi constante, marcando 01min41s534 e 01min41s550 para ficar com as duas poles, tendo Neto Carloni em segundo nas duas corridas. Henrique Tielas foi o terceiro melhor para a prova de sexta, enquanto Gabriel Guper ocupa a posição no sábado,

A Sprint Trophy faz a primeira corrida ainda nesta sexta, com largada às 17h40, enquanto a segunda corrida está marcada para 10h do sábado, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Porsche Sprint Trophy:

1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)

2 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

3 - Henrique Tielas (Sprint Trophy Sport)

4 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

5 - Neto Heil (Sprint Trophy)

6 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

7 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)

8 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

9 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)

10 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

11 - Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)

12 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

13 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

14 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

15 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

16 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

17 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)

18 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)

19 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

Confira o grid de largada da corrida 2 da Porsche Sprint Trophy:

1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)

2 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

3 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

4 - Henrique Tielas (Sprint Trophy Sport)

5 - Neto Heil (Sprint Trophy)

6 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

7 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

8 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)

9 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)

10 - Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)

11 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

12 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

13 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

14 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

15 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

16 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)

17 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

18 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)

19 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

Guilherme Longo
