Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
Classe escola da Porsche Cup faz duas provas na final da temporada 2025
A Sprint Trophy, classe escola da Porsche Cup Brasil, realizou nesta sexta-feira a classificação para as duas corridas do fim de semana em Interlagos, com Pedro Villela conquistando as duas poles.
Na classificação, foram contabilizadas as duas melhores voltas de cada piloto, com a melhor formando o grid da corrida 1, desta sexta-feira, e a segunda da corrida 2, do sábado.
Pedro Villela foi constante, marcando 01min41s534 e 01min41s550 para ficar com as duas poles, tendo Neto Carloni em segundo nas duas corridas. Henrique Tielas foi o terceiro melhor para a prova de sexta, enquanto Gabriel Guper ocupa a posição no sábado,
A Sprint Trophy faz a primeira corrida ainda nesta sexta, com largada às 17h40, enquanto a segunda corrida está marcada para 10h do sábado, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o grid de largada da corrida 1 da Porsche Sprint Trophy:
1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)
2 - Neto Carloni (Sprint Trophy)
3 - Henrique Tielas (Sprint Trophy Sport)
4 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)
5 - Neto Heil (Sprint Trophy)
6 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)
7 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)
8 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)
9 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)
10 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)
11 - Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)
12 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)
13 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)
14 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)
15 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)
16 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)
17 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)
18 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)
19 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)
Confira o grid de largada da corrida 2 da Porsche Sprint Trophy:
1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)
2 - Neto Carloni (Sprint Trophy)
3 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)
4 - Henrique Tielas (Sprint Trophy Sport)
5 - Neto Heil (Sprint Trophy)
6 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)
7 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)
8 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)
9 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)
10 - Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)
11 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)
12 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)
13 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)
14 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)
15 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)
16 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)
17 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)
18 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)
19 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários