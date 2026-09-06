Porsche Cup: Pedrosa vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos
Autódromo José Carlos Pace enfrentou as baixas temperaturas e uma leve garoa
Foto de: Rafael Gagliano
Neste domingo (06), enfrentando o frio de São Paulo em Interlagos, os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup voltaram para o traçado. Enrico Pedrosa garantiu a vitória de domingo, subindo ao pódio depois de superar os rivais.
Claudio Simão largou na pole, mas não conseguiu se manter na ponta, com Will Cesar rapidamente assumindo a liderança.
O piloto do carro #134 foi atacado por Enrico Pedrosa faltando 10 minutos para o fim da prova e perdeu a ponta, também logo sendo ultrapassado por Caio Castro.
Cinco minutos depois, Cesar abandonou a prova por problemas no carro, conseguindo deixar o monoposto em uma das agulhas do traçado e não ativou o safety car.
Pouco tempo depois, Nicholas Grafinkel precisou entrar nos boxes com um dos pneus escapando da roda e o carro de segurança foi acionado, colocando fim à corrida sob bandeira amarela.
Pedrosa venceu a categoria geral, com Neto Hel vencendo na Sport e Gabriel Cestari na Rookie.
|Posição
|Nº
|Piloto
|Classe
|1
|78
|Enrico PEDROSA
|CHA
|2
|22
|Caio CASTRO
|CHA
|3
|21
|Daniel NEUMANN
|CHA
|4
|82
|Gerson CAMPOS
|CHA
|5
|331
|Neto HEL
|CHA S
|6
|23
|Lucas CASTELLANI
|CHA R
|7
|16
|Gabriel CESTARI
|CHA R
|8
|91
|Dilson PERES JR.
|CHA R
|9
|58
|Claudio SIMÃO
|CHA R
|10
|98
|Cecilia RABELO
|CHA S
|11
|4
|Charles GRUENBERG
|CHA R
|12
|100
|Raphael BERNARDES
|CHA R
|13
|777
|Marcelo BENTIVOGGLIO
|CHA R
|14
|7
|Adriano VALVERDE
|CHA R
|15
|18
|Ricardo ZYLBERMAN
|CHA R
|16
|222
|Eldo UMBELINO
|CHA R
|17
|11
|Emílio MOREIRA
|CHA S
|18
|10
|Nicholas GAKRINKEL
|CHA S
|19
|15
|Marco MASCARI
|CHA S
|20
|134
|Will CESAR
|CHA S
|21
|66
|Sadak LEITE
|CHA
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