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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Pedrosa vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos

Autódromo José Carlos Pace enfrentou as baixas temperaturas e uma leve garoa

Livia Veiga
Editado:
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Foto de: Rafael Gagliano

Neste domingo (06), enfrentando o frio de São Paulo em Interlagos, os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup voltaram para o traçado. Enrico Pedrosa garantiu a vitória de domingo, subindo ao pódio depois de superar os rivais.

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Claudio Simão largou na pole, mas não conseguiu se manter na ponta, com Will Cesar rapidamente assumindo a liderança.

O piloto do carro #134 foi atacado por Enrico Pedrosa faltando 10 minutos para o fim da prova e perdeu a ponta, também logo sendo ultrapassado por Caio Castro.

Cinco minutos depois, Cesar abandonou a prova por problemas no carro, conseguindo deixar o monoposto em uma das agulhas do traçado e não ativou o safety car.

Pouco tempo depois, Nicholas Grafinkel precisou entrar nos boxes com um dos pneus escapando da roda e o carro de segurança foi acionado, colocando fim à corrida sob bandeira amarela.

Pedrosa venceu a categoria geral, com Neto Hel vencendo na Sport e Gabriel Cestari na Rookie.

Posição Piloto Classe
1 78 Enrico PEDROSA CHA
2 22 Caio CASTRO CHA
3 21 Daniel NEUMANN CHA
4 82 Gerson CAMPOS CHA
5 331 Neto HEL CHA S
6 23 Lucas CASTELLANI CHA R
7 16 Gabriel CESTARI CHA R
8 91 Dilson PERES JR. CHA R
9 58 Claudio SIMÃO CHA R
10 98 Cecilia RABELO CHA S
11 4 Charles GRUENBERG CHA R
12 100 Raphael BERNARDES CHA R
13 777 Marcelo BENTIVOGGLIO CHA R
14 7 Adriano VALVERDE CHA R
15 18 Ricardo ZYLBERMAN CHA R
16 222 Eldo UMBELINO CHA R
17 11 Emílio MOREIRA CHA S
18 10 Nicholas GAKRINKEL CHA S
19 15 Marco MASCARI CHA S
20 134 Will CESAR CHA S
21 66 Sadak LEITE CHA

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