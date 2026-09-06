Neste domingo (06), enfrentando o frio de São Paulo em Interlagos, os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup voltaram para o traçado. Enrico Pedrosa garantiu a vitória de domingo, subindo ao pódio depois de superar os rivais.

Claudio Simão largou na pole, mas não conseguiu se manter na ponta, com Will Cesar rapidamente assumindo a liderança.

O piloto do carro #134 foi atacado por Enrico Pedrosa faltando 10 minutos para o fim da prova e perdeu a ponta, também logo sendo ultrapassado por Caio Castro.

Cinco minutos depois, Cesar abandonou a prova por problemas no carro, conseguindo deixar o monoposto em uma das agulhas do traçado e não ativou o safety car.

Pouco tempo depois, Nicholas Grafinkel precisou entrar nos boxes com um dos pneus escapando da roda e o carro de segurança foi acionado, colocando fim à corrida sob bandeira amarela.

Pedrosa venceu a categoria geral, com Neto Hel vencendo na Sport e Gabriel Cestari na Rookie.

Posição Nº Piloto Classe 1 78 Enrico PEDROSA CHA 2 22 Caio CASTRO CHA 3 21 Daniel NEUMANN CHA 4 82 Gerson CAMPOS CHA 5 331 Neto HEL CHA S 6 23 Lucas CASTELLANI CHA R 7 16 Gabriel CESTARI CHA R 8 91 Dilson PERES JR. CHA R 9 58 Claudio SIMÃO CHA R 10 98 Cecilia RABELO CHA S 11 4 Charles GRUENBERG CHA R 12 100 Raphael BERNARDES CHA R 13 777 Marcelo BENTIVOGGLIO CHA R 14 7 Adriano VALVERDE CHA R 15 18 Ricardo ZYLBERMAN CHA R 16 222 Eldo UMBELINO CHA R 17 11 Emílio MOREIRA CHA S 18 10 Nicholas GAKRINKEL CHA S 19 15 Marco MASCARI CHA S 20 134 Will CESAR CHA S 21 66 Sadak LEITE CHA

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