Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Os motores dos carros de competição mais produzidos no planeta voltaram a rugir com autoridade no principal autódromo do Brasil. A Porsche Cup C6 Bank mandou para a pista de Interlagos nesta quinta-feira os pilotos das classes Carrera e Challenge para três sessões de treinos. Ao todo, eles percorreram 1.612 voltas, o equivalente a 6.946 km.

A quilometragem supera com folga o caminho por vias terrestres para cruzar o Brasil de Norte a Sul. Percorrer por rodovias o trecho do Oiapoque (AP) ao Chuí (RS) demanda 5.572 km.

As atividades mostraram que o trabalho de revisão e equalização feito após o fim da temporada 2025 foi eficiente. Houve sessões de treino tanto no piso seco quanto no molhado e a equipe técnica identificou apenas um problema mecânico, com um amortecedor de um dos carros.

As demais raras ocorrências que levaram carros ao box de apoio foram rapidamente solucionadas pelo time técnico do maior evento monomarca e monogestão do Brasil.

Os expressivos números da pré-temporada refletem a expectativa para a etapa inaugural do calendário 2026. A categoria conta com um recorde de 78 pilotos inscritos para as classes Carrera, Challenge e Trophy.

A temporada tem previsão de dez etapas ao longo do ano, com destaque para a primeira aparição dos carros da Porsche Cup C6 Bank no evento suporte das 24 Horas de Le Mans em junho.

O cronograma da primeira etapa determina treinos livres na sexta-feira, classificatórios no sábado e também as primeiras corridas de 2026. No domingo acontecem três provas. Todas as atividades do fim de semana são transmitidas pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

