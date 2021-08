Pietro Fittipaldi estreou na Porsche Cup Brasil neste sábado (14), dividindo o carro #29 com o piloto ‘titular’ da categoria, Rodrigo Mello. A dupla conseguiu a nona colocação no geral, mas o quinto posto na classe Sport.

Após a corrida, Pietro se mostrou muito feliz com a experiência de também ter estreado em Interlagos e agradeceu a oportunidade.

“Foi muito legal correr aqui em Interlagos, uma experiência incrível, esse Porsche é muito difícil de pilotar, é difícil de se acostumar com ABS também, uma coisa que nunca tive experiência. Foi fantástico, tivemos umas batalhas incríveis a gente conseguiu ganhar posições na corrida e foi uma experiência maravilhosa.”

“Eu queria agradecer ao Rodrigo Melo pela oportunidade, também o Nelsinho Piquet que está no Rally dos Sertões, foi ele que me convidou, e queria desejar boa sorte pra ele lá também no Sertões.”

Veja como foi

