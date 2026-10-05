Depois de cravar na sexta-feira a pole position na Porsche Carrera Cup Rookie e largar em oitavo lugar no geral entre os 40 carros do grid, a dupla Pipo e Felipe Massa foi para cima nos 300 km de Brasília, disputados neste sábado. Eles venceram na Rookie de ponta a ponta. Esta foi a primeira vitória de pai e filho correndo juntos, que ainda terminaram em sexto lugar no geral.

Coube a Pipo largar com o Porsche #19 e, antes de completar a primeira volta, o piloto de 16 anos já tinha conquistado duas posições, pulando para sexto. Na sexta volta, já era o quinto colocado, encarando como um veterano o desafio da pista molhada.



Após as paradas obrigatórias para a troca de pilotos, Pipo e Felipe terminaram o primeiro segmento, até a 26ª das 56 voltas, em quinto no geral e o segundo segmento, da 27ª volta até a bandeirada, em sexto lugar, ficando a apenas uma posição do pódio no geral.



“Que fim de semana! Primeiro a pole na nossa categoria, hoje a nossa primeira vitória. Só posso agradecer a todos pelo trabalho, a todos que torceram pela gente e a todos os patrocinadores. Foi muito legal e emocionante vencer com meu pai logo no meu primeiro ano no automobilismo. Que seja a primeira vez de muitas”, disse Pipo.



“É sempre muito especial correr com o Pipo. Vencer pela primeira vez com ele, então, é incrível. Vamos guardar esse momento para sempre. Fizemos um grande trabalho aqui juntos e vamos com tudo para a próxima”, completou Felipe.

A terceira e última etapa endurance da temporada será disputada no dia 28 de novembro, em Interlagos. Antes, nos dias 7 e 8 de novembro, Pipo vai disputar a última etapa sprint, também em Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, de olho no título da Porsche Carrera Cup Rookie.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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