Porsche Cup: Pipo Massa explica rodada que quase custou pódio no Velocitta
Piloto terminou em terceiro na categoria Rookie na corrida 2 deste domingo (29)
Foto de: Rafael Catelan
Neste domingo (29), Pipo Massa voltou à pista do Velocitta para a corrida 2 da Porsche Cup, correndo pela Rookie na Carrera. O piloto terminou em terceiro, mas teve um momento em que o pódio se tornou dúvida.
Na largada, Pipo conseguiu ter uma boa reação, ganhando algumas posições e se colocando na briga. Porém, faltando 19 minutos mais uma volta para o fim da prova, o piloto e Miguel Mariotti acabaram rodando na curva 2 e perderam muitas posições.
O carro #19 retornou à pista e então entrou em 'modo escalada', pois precisou superar vários rivais para terminar em terceiro na classe Rookie e subir ao pódio.
Conversando com o Motorsport.com Brasil após a etapa, Pipo contou na verdade, o problema envolveu um terceiro carro, que acabou causando a perda de direção.
"Tinha um carro na nossa frente que furou o radiador, então caiu água na pista e aí eu e o cara da minha frente [Miguel Mariotti] rodamos ali na curva dois".
Enquanto analisava as imagens sobre o ocorrido, Pipo confessou que pensou que seria atingido pelos outros carros e chegou a levar as mãos à cabeça, preocupado com a possibilidade. No entanto, o carro #19 saiu ileso e o piloto conseguiu voltar para a disputa.
Agora, Pipo Massa se prepara para correr em Le Mans com a Carrera entre os dias 11 e 13 de junho.
Porsche Cup: Pipo Massa explica rodada que quase custou pódio no Velocitta
