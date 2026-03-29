Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Pipo Massa explica rodada que quase custou pódio no Velocitta

Piloto terminou em terceiro na categoria Rookie na corrida 2 deste domingo (29)

Livia Veiga
Publicado:
Pipo Massa no Velocitta

Foto de: Rafael Catelan

Neste domingo (29), Pipo Massa voltou à pista do Velocitta para a corrida 2 da Porsche Cup, correndo pela Rookie na Carrera. O piloto terminou em terceiro, mas teve um momento em que o pódio se tornou dúvida.

Na largada, Pipo conseguiu ter uma boa reação, ganhando algumas posições e se colocando na briga. Porém, faltando 19 minutos mais uma volta para o fim da prova, o piloto e Miguel Mariotti acabaram rodando na curva 2 e perderam muitas posições.

O carro #19 retornou à pista e então entrou em 'modo escalada', pois precisou superar vários rivais para terminar em terceiro na classe Rookie e subir ao pódio.

Conversando com o Motorsport.com Brasil após a etapa, Pipo contou na verdade, o problema envolveu um terceiro carro, que acabou causando a perda de direção.

"Tinha um carro na nossa frente que furou o radiador, então caiu água na pista e aí eu e o cara da minha frente [Miguel Mariotti] rodamos ali na curva dois".

Enquanto analisava as imagens sobre o ocorrido, Pipo confessou que pensou que seria atingido pelos outros carros e chegou a levar as mãos à cabeça, preocupado com a possibilidade. No entanto, o carro #19 saiu ileso e o piloto conseguiu voltar para a disputa.

Agora, Pipo Massa se prepara para correr em Le Mans com a Carrera entre os dias 11 e 13 de junho.

