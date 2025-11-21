Todas as categorias

Relato do treino livre
Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Pisani / Guerra lideram o TL2 da Carrera Cup em Interlagos

Dupla que lidera o campeonato, Muller e Fraga ficaram em terceiro

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Pisani e Renan Guerra

A classe Carrera Cup, da Porsche Cup Brasil, fechou a manhã com o segundo e último treino livre para os 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2025. Na sessão de 45min de duração, Marco Pisani / Renan Guerra foram os mais rápidos.

Leia também:

A prova deste fim de semana, os 500km de Interlagos, marca o fim da temporada 2025 da Porsche Cup, que completou seu 20º aniversário em abril. Com os resultados do sábado, conheceremos os campeões Endurance, de provas de longa duração, e o Overall, que soma os resultados Endurance com os do campeonato Sprint.

Guerra / Pisani ficaram na ponta com 01min36s337, apenas 0s057 à frente de Sérgio Ramalho / Josimar Júnior, enquanto os líderes do campeonato, Marçal Muller / Felipe Fraga terminaram em terceiro, a 0s128, com Gaetano di Mauro / Marco Billi / Maurizio Billi e Léo Sanchez / Rafa Martins e Luiz Fernando Trevisan fecharam o top 5.

A Porsche Cup tem um dia cheio em Interlagos. Carrera Cup e Sprint Challenge realizam dois treinos livres antes da classificação, marcada para 15h40. Já a classe Sprint Trophy faz a primeira de duas corridas do fim de semana a partir de 17h45. Você acompanha as sessões ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL2 da Porsche Carrera Cup em Interlagos:

1 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

2 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

3 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

4 - Marco Billi, Gaetano Di Mauro e Maurizio Billi (Carrera Cup Sport)

5 - Leonardo Sanchez, Rafael Martins e Luiz Fernando Trevisan (Carrera Cup Rookie)

6 - Fefo Barrichello e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

7 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

8 - Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

9 - Seba Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

10 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

11 - Marcelo Hahn e Allam Khodair (Carrera Cup Sport)

12 - Cristian Mohr, Enzo Elias e André Rosário (Carrera Cup Sport)

13 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

14 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

15 - Michael Fassbender e Max Wilson (Carrera Cup Rookie)

16 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

17 - Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup Sport)

18 - Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

19 - Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Carrera Cup)

20 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

21 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

22 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

23 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

24 - Rodrigo Mello e Caio Collet (Carrera Cup Sport)

25 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

26 - Nelson Monteiro, Caio Chaves e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

27 - Piero Cifali, André Bragantini Jr. e Pedro Aguiar (Carrera Cup)

28 - Christian Hahn e Felipe Baptista (Carrera Cup)

29 - Flávio Sampaio, Edu Guedes e Matheus Roque (Carrera Cup Rookie)

30 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

Filtros