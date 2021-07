Neste fim de semana acontece a terceira etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil em Interlagos. Entre os pegas insanos no autódromo mais tradicional da categoria, estarão alguns personagens pouco comuns ao automobilismo, mas que agradam crianças e adultos.

Piloto da classe Sport da Carrera Cup, Renan Pizii terá o seu carro com alusão ao filme Space Jam 2, que estreia nesta sexta-feira.

“Nós, junto com a Warner e a Porsche Cup, estamos promovendo o Space Jam 2, o filme estreia hoje, tudo porque a Iron Studios, vai produzir as peças do filme, que vamos apresentar na semana que vem, então estamos dando um spoiler aqui da nossa nova coleção.”

A empresa de Pizii produz e comercializa bonecos alusivos a personagens e filmes e terá bonecos da produção americana, como Pernalonga, Patolino, Frajola e cia.

A etapa de Interlagos da Porsche Cup terá cobertura e transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Confira imagens:

Renan Pizii em Interlagos 1 / 4 Foto de: Luca Bassani Renan Pizii em Interlagos 2 / 4 Foto de: Luca Bassani Renan Pizii em Interlagos 3 / 4 Foto de: Luca Bassani Renan Pizii em Interlagos 4 / 4 Foto de: Luca Bassani

