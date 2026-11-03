Porsche Cup põe na pista 61 pilotos no evento-suporte do GP Brasil de F1

Uma temporada de sprint épica com direito a estreia em Le Mans termina para a Carrera Cup neste fim de semana em Interlagos com um grid lotado. Serão 38 carros na principal categoria da Porsche Cup Brasil C6 Bank para a decisão dos três títulos em disputa no certame de provas curtas.

Como a classe Challenge tem mais 23 nomes confirmados nesta que é sua penúltima etapa do calendário, a tradicionalíssima presença dos carros de competição mais produzidos no planeta no evento suporte do GP de F1 em São Paulo terá nada menos que 61 competidores disputando um total de quatro corridas.

A ação de pista já começa nesta quinta-feira, com o quali da Challenge e o treino livre da Carrera. Cabe ressaltar que nenhuma das categorias terão inversão de grid para as corridas 2, ambas marcadas para o domingo. Assim, na sessão classificatória cada piloto precisa garantir ao menos duas voltas competitivas, cada uma para estabelecer a ordem de largada de uma corrida do fim de semana.

Como é a última jornada da Carrera em 2026, todos os 38 carros 911 Cup da geração 992.1 serão mandados para a pista sem o lastro de performance que acompanha os mais bem colocados na tabela de pontuação desde a etapa 2.

A sexta-feira terá a primeira corrida da Challenge e o quali da Carrera, que é a única categoria com ação no sábado quando realiza sua primeira corrida. No domingo pela manhã a programação é aberta pela corrida 2 da Challenge, seguida da prova final do campeonato de sprint da Carrera.

Marçal Muller lidera a tabela de pontuação da Carrera com o Porsche #544 e é franco favorito para garantir o campeonato, possivelmente já no sábado. O único concorrente que conserva chances matemáticas para desafiar Muller é Lucas Salles, titular do Porsche #70.

Na Carrera Rookie, o caçula do grid é outro que chega a Interlagos com as duas mãos em sua primeira taça de campeão. Pipo Massa também pode garantir a conquista no sábado, uma vez que as hipóteses de José Moura Neto desbancá-lo do topo da pontuação envolve uma intrincada combinação de resultados envolvendo inclusive sanção de bandeira preta ao filho do vice-campeão mundial de F1.

Já na Carrera Sport o panorama é mais disputado, com cinco competidores sonhando com o título em Interlagos. A liderança é de Sebá Malucelli, seguido, nesta ordem, por Lineu Pires, Israel Salmen, Leonardo Herrmann e Francisco Horta.

Na Challenge a liderança é de Gerson Campos, com o Porsche #82. Enrico Pedrosa, Daniel Neumann, Will Cesar e Cecilia Rabelo completam o top5.

As atividades de pista da etapa terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da Porsche Cup Brasil C6 Bank no YouTube.

Porsche Cup Brasil - Etapa 9 - Interlagos (F1) - Programação

Quinta-feira, 05 de novembro

16:30 - Treino classificatório - Challenge

17:35 - Treino livre - Carrera



Sexta-feira, 06 de novembro

14:00 - Corrida 1 - Challenge

15:00 - Treino classificatório - Carrera



Sábado, 07 de novembro

13:25 - Corrida 1 - Carrera



Domingo, 08 de novembro

09:45 - Corrida 2 - Challenge

10:45 - Corrida 2 - Carrera

Porsche Cup - Etapa 9 - Interlagos - Pilotos Confirmados

Carrera Cup

#7. Miguel Paludo

#10. Thiago Vivacqua

#17. Marcos Regadas

#21. Miguel Mariotti

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#97. Jeff Giassi

#117. Pietro Fantin

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#1. Alceu Feldman (S)

#2. Silvio Morestoni (S)

#3. Cristian Mohr (S)

#14. Carlos Campos (S)

#22. Raijan Mascarello (S)

#23. Leonardo Hermann (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#31. Seba Malucelli (S)

#51. Israel Salmen (S)

#56. Peter Ferter (S)

#77. Francisco Horta (S)

#217. Roberto Dalla Costa (S)

#888. Lineu Pires (S)

#9. Edu Guedes (R)

#11. Flavio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani (R)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#19. Pipo Massa (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#32. Matheus Roque (R)

#33. Bruno Campos (R)

#39. Luiz Souza (R)

#44. Andre Gaidzinski (R)

#45. Jose Moura Neto (R)

#71. SangHo Kim (R)

#83. Marco Billi (R)

#99. Wagner Pontes (R)

Sprint Challenge

#21. Daniel Neumann

#22. Caio Castro

#66. Sadak Leite

#78. Enrico Pedrosa

#82. Gerson Campos

#134. Will Cesar

#1. Pedro Mac Dowell (S)

#10. Nicholas Garfinkel (S)

#15. Marco Mascari (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#115. Fabio Greco (S)

#331. Neto Heil (S)

#4. Charles Gruenberg (R)

#7. Adriano Valverde (R)

#11. Emilio Moraes (R)

#16. Gabriel Costar (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#23. Lucas Castellani (R)

#58. Claudio Simão (R)

#91. Dilson Peres Jr (R)

#100. Rapha Bernardes (R)

#222. Eldo Umbelino (R)

#777. Marcelo Bentivoglio (R)



(S) Sport

(R) Rookie

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