Porsche Cup: Por que pilotos correram sem lastro em Interlagos?
Regulamento da categoria prevê retirada do peso adicional na etapa decisiva do campeonato; entenda como funciona o sistema de equilíbrio de performance
Neylson Almeida
Foto de: Rafael Gagliano
A etapa decisiva da Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil, realizada neste fim de semana em Interlagos, contou com uma particularidade em relação às rodadas anteriores da temporada 2026: a ausência do lastro de performance, mecanismo utilizado pela categoria para equilibrar a competitividade entre os pilotos.
Em um campeonato monomarca, o peso adicional é uma das ferramentas utilizadas para reduzir a diferença de desempenho entre os competidores. O sistema, denominado Balance of Performance (BoP), penaliza os pilotos mais bem colocados na classificação com a adição de peso aos carros.
De acordo com o artigo 143 do regulamento desportivo da Sprint Challenge de 2026, disponível no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), o lastro é distribuído de acordo com a posição dos pilotos na classificação geral do campeonato, sem distinção entre as divisões Challenge, Sport e Rookie.
A quantidade de peso varia de acordo com o circuito. No Velocitta, por exemplo, o líder do campeonato recebe 40 kg adicionais, enquanto nos demais autódromos o primeiro colocado pode carregar 50 kg de lastro.
O peso extra pode comprometer a aceleração, aumentar a exigência sobre os freios e influenciar o desgaste dos pneus, além de afetar o comportamento do carro nas curvas.
Por que o lastro foi retirado em Interlagos?
A ausência do lastro na decisão não foi uma medida excepcional adotada pela organização neste fim de semana, mas uma condição prevista no regulamento da categoria.
Os artigos 143.1 e 143.3 determinam que tanto na primeira quanto na última etapa do campeonato todos os competidores disputem as provas sem o peso adicional referente ao balanço de performance.
Dessa forma, os pilotos chegaram à decisão em Interlagos sem a desvantagem de peso associada à posição que ocupavam na tabela do campeonato.
Vale destacar que a retirada do lastro de performance não elimina as exigências regulamentares de peso mínimo, que continuam válidas.
Além da ausência do lastro, a decisão da Sprint Challenge também não contou com a tradicional inversão de grid para a segunda corrida, fazendo com que ambas as provas válidas pelo campeonato tivessem suas ordens de largada definidas em sessões classificatórias independentes.
Confira a distribuição do lastro ao longo da temporada:
|Posição no campeonato
|Velocitta
|Demais circuitos
|1º
|40 kg
|50 kg
|2º
|35 kg
|45 kg
|3º
|30 kg
|40 kg
|4º
|25 kg
|35 kg
|5º
|20 kg
|30 kg
|6º
|15 kg
|25 kg
|7º
|10 kg
|20 kg
|8º
|5 kg
|15 kg
|9º
|0 kg
|10 kg
|10º
|0 kg
|5 kg
|11º em diante
|0 kg
|0 kg
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