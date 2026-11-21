A etapa decisiva da Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil, realizada neste fim de semana em Interlagos, contou com uma particularidade em relação às rodadas anteriores da temporada 2026: a ausência do lastro de performance, mecanismo utilizado pela categoria para equilibrar a competitividade entre os pilotos.

Em um campeonato monomarca, o peso adicional é uma das ferramentas utilizadas para reduzir a diferença de desempenho entre os competidores. O sistema, denominado Balance of Performance (BoP), penaliza os pilotos mais bem colocados na classificação com a adição de peso aos carros.

De acordo com o artigo 143 do regulamento desportivo da Sprint Challenge de 2026, disponível no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), o lastro é distribuído de acordo com a posição dos pilotos na classificação geral do campeonato, sem distinção entre as divisões Challenge, Sport e Rookie.

A quantidade de peso varia de acordo com o circuito. No Velocitta, por exemplo, o líder do campeonato recebe 40 kg adicionais, enquanto nos demais autódromos o primeiro colocado pode carregar 50 kg de lastro.

O peso extra pode comprometer a aceleração, aumentar a exigência sobre os freios e influenciar o desgaste dos pneus, além de afetar o comportamento do carro nas curvas.

Por que o lastro foi retirado em Interlagos?

A ausência do lastro na decisão não foi uma medida excepcional adotada pela organização neste fim de semana, mas uma condição prevista no regulamento da categoria.

Os artigos 143.1 e 143.3 determinam que tanto na primeira quanto na última etapa do campeonato todos os competidores disputem as provas sem o peso adicional referente ao balanço de performance.

Dessa forma, os pilotos chegaram à decisão em Interlagos sem a desvantagem de peso associada à posição que ocupavam na tabela do campeonato.

Vale destacar que a retirada do lastro de performance não elimina as exigências regulamentares de peso mínimo, que continuam válidas.

Além da ausência do lastro, a decisão da Sprint Challenge também não contou com a tradicional inversão de grid para a segunda corrida, fazendo com que ambas as provas válidas pelo campeonato tivessem suas ordens de largada definidas em sessões classificatórias independentes.

Confira a distribuição do lastro ao longo da temporada:

Posição no campeonato Velocitta Demais circuitos 1º 40 kg 50 kg 2º 35 kg 45 kg 3º 30 kg 40 kg 4º 25 kg 35 kg 5º 20 kg 30 kg 6º 15 kg 25 kg 7º 10 kg 20 kg 8º 5 kg 15 kg 9º 0 kg 10 kg 10º 0 kg 5 kg 11º em diante 0 kg 0 kg

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