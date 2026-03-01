Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Primeira vitória na Carrera "estava há alguns anos entalada na garganta", diz Giassi

Piloto catarinense já havia vencido provas em dupla na Endurance, mas nunca correndo solo no campeonato Sprint

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Jeff Giassi

Jeff Giassi subiu neste domingo no degrau mais alto do pódio em sua primeira vitória solo na Porsche Cup Brasil. Com triunfos em duplas nas provas de Endurance, o catarinense levou a melhor pela primeira vez no campeonato Sprint da classe Carrera Cup, a principal da categoria, podendo soltar um grito que ficou preso na garganta há anos.

Leia também:

Giassi fez uma prova sólida, mas o grande destaque foi sua relargada após a saída do SC. Com Matheus Comparatto na ponta, Giassi entrou na reta colado no rival e conseguiu fazer a ultrapassagem na chegada ao S. A partir dali, disparou em direção à vitória.

Cansado, Giassi explicou ao Motorsport.com após o fim da prova que um dos seus trunfos foi o acionamento do Boost no momento certo.

"A corrida foi difícil. O nível é muito alto. No começo, eu tive que defender bastante do Vivacqua. Depois, consegui chegar na disputa, que estava Comparatto com o Alceu [Feldmann]. Usei os pushes na hora certa, consegui ganhar a posição".

"E aí, na hora da relargada, atrás do Comparatto, consegui fazer a minha estratégia e ter uma ultrapassagem. Depois, foi acelerar o máximo que dava para conseguir abrir uma vantagem e sair da zona de ultrapassagem do push". 

"É a minha primeira vitória [na Carrera Cup]. Eu já tinha vencido na Endurance Rookie, na Endurance Sport, mas essa da Carrera aqui, já estava há alguns anos já entalada na garganta".

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Neumann vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos após punição a Campos
Próximo artigo Porsche Cup: Felipe Massa diz que é "especial" ver Pipo vencendo pela primeira vez em Interlagos

Principais comentários

Mais de
Guilherme Longo

Porsche Cup: Felipe Massa diz que é "especial" ver Pipo vencendo pela primeira vez em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Felipe Massa diz que é "especial" ver Pipo vencendo pela primeira vez em Interlagos

Porsche Cup: Neumann vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos após punição a Campos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Neumann vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos após punição a Campos

Porsche Cup: Giassi 'dá o bote' na relargada e vence a corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Giassi 'dá o bote' na relargada e vence a corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos

Últimas notícias

NASCAR Cup: Reddick supera Van Gisbergen e conquista vitória histórica

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Circuito das Américas
NASCAR Cup: Reddick supera Van Gisbergen e conquista vitória histórica

Porsche Cup: Felipe Massa diz que é "especial" ver Pipo vencendo pela primeira vez em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Felipe Massa diz que é "especial" ver Pipo vencendo pela primeira vez em Interlagos

Porsche Cup: Primeira vitória na Carrera "estava há alguns anos entalada na garganta", diz Giassi

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Primeira vitória na Carrera "estava há alguns anos entalada na garganta", diz Giassi

Indy: Palou assume liderança no fim e vence em St. Pete; Collet é 17º

Indy
Indy Indy
St. Petersburg
Indy: Palou assume liderança no fim e vence em St. Pete; Collet é 17º