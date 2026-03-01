Jeff Giassi subiu neste domingo no degrau mais alto do pódio em sua primeira vitória solo na Porsche Cup Brasil. Com triunfos em duplas nas provas de Endurance, o catarinense levou a melhor pela primeira vez no campeonato Sprint da classe Carrera Cup, a principal da categoria, podendo soltar um grito que ficou preso na garganta há anos.

Giassi fez uma prova sólida, mas o grande destaque foi sua relargada após a saída do SC. Com Matheus Comparatto na ponta, Giassi entrou na reta colado no rival e conseguiu fazer a ultrapassagem na chegada ao S. A partir dali, disparou em direção à vitória.

Cansado, Giassi explicou ao Motorsport.com após o fim da prova que um dos seus trunfos foi o acionamento do Boost no momento certo.

"A corrida foi difícil. O nível é muito alto. No começo, eu tive que defender bastante do Vivacqua. Depois, consegui chegar na disputa, que estava Comparatto com o Alceu [Feldmann]. Usei os pushes na hora certa, consegui ganhar a posição".

"E aí, na hora da relargada, atrás do Comparatto, consegui fazer a minha estratégia e ter uma ultrapassagem. Depois, foi acelerar o máximo que dava para conseguir abrir uma vantagem e sair da zona de ultrapassagem do push".

"É a minha primeira vitória [na Carrera Cup]. Eu já tinha vencido na Endurance Rookie, na Endurance Sport, mas essa da Carrera aqui, já estava há alguns anos já entalada na garganta".

