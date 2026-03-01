Porsche Cup: Primeira vitória na Carrera "estava há alguns anos entalada na garganta", diz Giassi
Piloto catarinense já havia vencido provas em dupla na Endurance, mas nunca correndo solo no campeonato Sprint
Jeff Giassi subiu neste domingo no degrau mais alto do pódio em sua primeira vitória solo na Porsche Cup Brasil. Com triunfos em duplas nas provas de Endurance, o catarinense levou a melhor pela primeira vez no campeonato Sprint da classe Carrera Cup, a principal da categoria, podendo soltar um grito que ficou preso na garganta há anos.
Giassi fez uma prova sólida, mas o grande destaque foi sua relargada após a saída do SC. Com Matheus Comparatto na ponta, Giassi entrou na reta colado no rival e conseguiu fazer a ultrapassagem na chegada ao S. A partir dali, disparou em direção à vitória.
Cansado, Giassi explicou ao Motorsport.com após o fim da prova que um dos seus trunfos foi o acionamento do Boost no momento certo.
"A corrida foi difícil. O nível é muito alto. No começo, eu tive que defender bastante do Vivacqua. Depois, consegui chegar na disputa, que estava Comparatto com o Alceu [Feldmann]. Usei os pushes na hora certa, consegui ganhar a posição".
"E aí, na hora da relargada, atrás do Comparatto, consegui fazer a minha estratégia e ter uma ultrapassagem. Depois, foi acelerar o máximo que dava para conseguir abrir uma vantagem e sair da zona de ultrapassagem do push".
"É a minha primeira vitória [na Carrera Cup]. Eu já tinha vencido na Endurance Rookie, na Endurance Sport, mas essa da Carrera aqui, já estava há alguns anos já entalada na garganta".
