Porsche Cup: Raijan Mascarello celebra liderança após etapa de Curitiba

O que já estava bom, ficou ainda melhor para Raijan Mascarello, após a disputa da corrida 2 da segunda etapa da Porsche GT3 Cup, disputada no domingo no Autódromo Internacional de Curitiba.

Ele voltou ao pódio com um terceiro lugar e ampliou para 14 pontos a vantagem na liderança geral do campeonato. A vitória na corrida 2 ficou com Ayman Darwich, em uma prova marcada por um longo safety car e uma chegada emocionante com os três primeiros colocados separados por três décimos de segundo.

“Apesar de ser mais curta por causa do safety car, foi uma corrida muito pegada. Estava com pneu inteiro e com ritmo forte para buscar as posições. De qualquer forma vale a somatória de pontos e a liderança do campeonato”, celebrou o piloto da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

A próxima etapa da Porsche Cup será disputada no Autódromo de Interlagos, nos dias 17 e 18 de julho.

Veja como foi a etapa de Curitiba