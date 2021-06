O Autódromo Raul Boesel vai receber a segunda etapa da Porsche Cup entre os dias 25 e 26 de junho. Na categoria GT3 Cup a liderança do campeonato é de Raijan Mascarello, que tem na pista paranaense as suas melhores lembranças até hoje, fator que se transforma em muita motivação para buscar sua primeira vitória na temporada de estreia.

O editor recomenda: Porsche Carrera Cup: Enzo Elias defende liderança em Curitiba

“Só tenho boas recordações em Curitiba”, disse Raijan. “Foi a pista em que conquistei meu primeiro troféu nos caminhões, confirmei o título do Mercedes-Challenge, venci na GT Brasil e, a mais fantástica prova que já disputei que foram os 800km de Pinhais, que venci fazendo dupla com o meu filho em um protótipo, e foi uma sensação incrível”, relembrou o piloto que leva as cores da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Na preparação para a etapa, Raijan dividiu o tempo entre o simulador, assistir vídeos de outros pilotos e a pilotagem dos tratores em sua fazenda para a colheita de mais uma safra do milho.

“É uma correria muito grande, mas muito prazerosa. O importante é fazer tudo com foco. Os carros são muito fortes, rápidos, e gosto muito da pista. Estou muito confiante para buscar mais pódios e manter a liderança no campeonato. O pensamento é o campeonato”, afirmou.

FIM DA LINHA para Bottas? Finlandês é ALVO pós-GP e Russell GANHA FORÇA na Mercedes. Mas JÁ EM 2021?