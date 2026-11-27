A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Nesta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos livres.

Ao longo da sessão de 45 minutos, a liderança passou por diferentes nomes, incluindo Zezinho Muggiati/Caio Castro, que foram então superados por Giuliano Raucci/Raphael Bernardes.

No fim, a dupla do carro #100 ficou com o melhor tempo, marcando 1min39s030, seguida pelo #22 e pelo #66 de Sadak Leite e Fabio Carbone. Victor Tieri/Nicholas Garfinkel e Nelson Merlo/Charles Gruemberg/Pietro Rimbano completaram o top cinco.

TL2 Challenge Endurance - Interlagos

Pos No. Equipe / Piloto Cat Voltas Dif M.Volta 1 100 R.Bernardes / G.Raucci CHA R 18 1:39.030 2 22 C.Castro / Z.Muggiati CHA 19 0.002 1:39.032 3 66 S.Leite / F.Carbone CHA 15 0.138 1:39.168 4 10 V.Tieri / N.Garfinkel CHA S 18 0.153 1:39.183 5 4 N.Merlo / C.Gruenberg / P.Rimb… CHA R 21 0.464 1:39.494 6 222 M.Henriques / E.Umbelino CHA R 16 1.118 1:40.148 7 11 P.Reales / Y.Alves CHA R 16 1.228 1:40.258 8 311 A.Buzaid / V.Mahle / W.Ramasau… CHA R 18 1.244 1:40.274 9 78 L.Landi / E.Pedrosa CHA R 17 1.645 1:40.675 10 201 C.Fortes / L.Marcelli / A.Martins CHA R 17 5.634 1:44.664

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