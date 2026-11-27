Porsche Cup: Raucci/Bernardes lideram segundo treino livre da Challenge Endurance em Interlagos
Muggiati/Castro e Leite/Carbone completaram o top três
Porsche Challenge
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Nesta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos livres.
Ao longo da sessão de 45 minutos, a liderança passou por diferentes nomes, incluindo Zezinho Muggiati/Caio Castro, que foram então superados por Giuliano Raucci/Raphael Bernardes.
No fim, a dupla do carro #100 ficou com o melhor tempo, marcando 1min39s030, seguida pelo #22 e pelo #66 de Sadak Leite e Fabio Carbone. Victor Tieri/Nicholas Garfinkel e Nelson Merlo/Charles Gruemberg/Pietro Rimbano completaram o top cinco.
TL2 Challenge Endurance - Interlagos
|Pos
|No.
|Equipe / Piloto
|Cat
|Voltas
|Dif
|M.Volta
|1
|100
|R.Bernardes / G.Raucci
|CHA R
|18
|1:39.030
|2
|22
|C.Castro / Z.Muggiati
|CHA
|19
|0.002
|1:39.032
|3
|66
|S.Leite / F.Carbone
|CHA
|15
|0.138
|1:39.168
|4
|10
|V.Tieri / N.Garfinkel
|CHA S
|18
|0.153
|1:39.183
|5
|4
|N.Merlo / C.Gruenberg / P.Rimb…
|CHA R
|21
|0.464
|1:39.494
|6
|222
|M.Henriques / E.Umbelino
|CHA R
|16
|1.118
|1:40.148
|7
|11
|P.Reales / Y.Alves
|CHA R
|16
|1.228
|1:40.258
|8
|311
|A.Buzaid / V.Mahle / W.Ramasau…
|CHA R
|18
|1.244
|1:40.274
|9
|78
|L.Landi / E.Pedrosa
|CHA R
|17
|1.645
|1:40.675
|10
|201
|C.Fortes / L.Marcelli / A.Martins
|CHA R
|17
|5.634
|1:44.664
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