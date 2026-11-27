A Porsche Cup Brasil realizou, nesta sexta-feira (27), a classificação da Challenge para os 500 km de Interlagos, última etapa do campeonato de Endurance de 2026.

A bordo do Porsche #100, G. Raucci e R. Bernardes garantiram a primeira colocação com o tempo de 1min38s540, liderando também entre os representantes da Challenge Rookie.

O trio formado por P. Rimbano, C. Gruenberg e N. Merlo, do Porsche #4, ficou com a segunda colocação, a apenas 0s121 dos líderes.

F. Carbone e S. Leite, do #66, terminaram a sessão na terceira posição geral, garantindo o melhor resultado da Challenge. Já V. Tieti e Nicholas Garfinkel, do #10, ficaram em quarto e lideraram na Challenge Sport.

Z. Muggiati e Caio Castro completaram o top 5 com o Porsche #22, a 0s562 dos primeiros colocados.

M. Henriques e E. Umbelino ficaram em sexto, seguidos por Y. Alves e Paulo Reales. As tripulações dos carros #311, #78 e #201 completaram o top 10.

Pos. Nº Pilotos Classe Tempo Diferença 1 100 Raucci / Bernardes Rookie 1:38.540 — 2 4 Rimbano / Gruenberg / Merlo Rookie 1:38.661 +0.121 3 66 Carbone / Leite Challenge 1:38.798 +0.258 4 10 Tieti / Garfinkel Sport 1:39.008 +0.468 5 22 Muggiati / Castro Challenge 1:39.102 +0.562 6 222 Henriques / Umbelino Rookie 1:39.167 +0.627 7 11 Alves / Reales Rookie 1:39.182 +0.642 8 311 Buzaid / Mahle / Ramasauskas Rookie 1:39.692 +1.152 9 78 Landi / Pedrosa Rookie 1:40.064 +1.524 10 201 Fortes / Marcelli / Martins Rookie 1:43.358 +4.818

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