Porsche Cup: Raucci e Bernardes lideram classificação da Challenge nos 500 km de Interlagos
Dupla do Porsche #100 lidera classificação geral e da Rookie;
Raphael Bernardes
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup Brasil realizou, nesta sexta-feira (27), a classificação da Challenge para os 500 km de Interlagos, última etapa do campeonato de Endurance de 2026.
A bordo do Porsche #100, G. Raucci e R. Bernardes garantiram a primeira colocação com o tempo de 1min38s540, liderando também entre os representantes da Challenge Rookie.
O trio formado por P. Rimbano, C. Gruenberg e N. Merlo, do Porsche #4, ficou com a segunda colocação, a apenas 0s121 dos líderes.
F. Carbone e S. Leite, do #66, terminaram a sessão na terceira posição geral, garantindo o melhor resultado da Challenge. Já V. Tieti e Nicholas Garfinkel, do #10, ficaram em quarto e lideraram na Challenge Sport.
Z. Muggiati e Caio Castro completaram o top 5 com o Porsche #22, a 0s562 dos primeiros colocados.
M. Henriques e E. Umbelino ficaram em sexto, seguidos por Y. Alves e Paulo Reales. As tripulações dos carros #311, #78 e #201 completaram o top 10.
|
Pos.
|
Nº
|
Pilotos
|
Classe
|
Tempo
|
Diferença
|
1
|
100
|
Raucci / Bernardes
|
Rookie
|
1:38.540
|
—
|
2
|
4
|
Rimbano / Gruenberg / Merlo
|
Rookie
|
1:38.661
|
+0.121
|
3
|
66
|
Carbone / Leite
|
Challenge
|
1:38.798
|
+0.258
|
4
|
10
|
Tieti / Garfinkel
|
Sport
|
1:39.008
|
+0.468
|
5
|
22
|
Muggiati / Castro
|
Challenge
|
1:39.102
|
+0.562
|
6
|
222
|
Henriques / Umbelino
|
Rookie
|
1:39.167
|
+0.627
|
7
|
11
|
Alves / Reales
|
Rookie
|
1:39.182
|
+0.642
|
8
|
311
|
Buzaid / Mahle / Ramasauskas
|
Rookie
|
1:39.692
|
+1.152
|
9
|
78
|
Landi / Pedrosa
|
Rookie
|
1:40.064
|
+1.524
|
10
|
201
|
Fortes / Marcelli / Martins
|
Rookie
|
1:43.358
|
+4.818
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