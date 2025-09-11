Porsche Cup: Reales volta ao Velocitta e almeja primeiras posições na Sprint Trophy
Piloto faz seu primeiro ano na categoria, mira melhorar desempenho para brigar por título na próxima temporada
Em sua primeira temporada no automobilismo após anos no kartismo, Paulo Reales disputa neste final de semana a quarta etapa da categoria Sprint Trophy da Porsche Cup, marcada para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Em evolução no campeonato, o piloto do carro número 11 que leva as cores da Sterling espera avançar no pelotão e brigar pelas posições da frente.
O palco da etapa deste final de semana já é conhecido de Reales. O Velocitta recebeu as duas primeiras etapas do campeonato deste ano. Mais adaptado ao carro e com experiência no traçado do interior paulista, o piloto foca em melhorar seu ritmo e já admite brigar pelo título na temporada de 2026.
“A Porsche tem um grid super forte com pilotos muito talentosos. É o meu primeiro ano como piloto de carro. Para quem subiu do kart direto para um Porsche com quase 550 cv, foi um salto grande. Quero terminar o ano com um ritmo forte para, então, disputar o título no ano que vem”, diz Paulo Reales, que tem o patrocínio de Sterling.
A programação da Porsche Cup no Velocitta contará com duas sessões de treinos livres e a classificação na sexta-feira (12), enquanto a corrida ocorre no sábado, com largada às 9h.
