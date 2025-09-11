Todas as categorias

Porsche Cup

Porsche Cup: Reales volta ao Velocitta e almeja primeiras posições na Sprint Trophy

Piloto faz seu primeiro ano na categoria, mira melhorar desempenho para brigar por título na próxima temporada

Editado:
Paulo Reales

Em sua primeira temporada no automobilismo após anos no kartismo, Paulo Reales disputa neste final de semana a quarta etapa da categoria Sprint Trophy da Porsche Cup, marcada para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Em evolução no campeonato, o piloto do carro número 11 que leva as cores da Sterling espera avançar no pelotão e brigar pelas posições da frente.

O palco da etapa deste final de semana já é conhecido de Reales. O Velocitta recebeu as duas primeiras etapas do campeonato deste ano. Mais adaptado ao carro e com experiência no traçado do interior paulista, o piloto foca em melhorar seu ritmo e já admite brigar pelo título na temporada de 2026.

“A Porsche tem um grid super forte com pilotos muito talentosos. É o meu primeiro ano como piloto de carro. Para quem subiu do kart direto para um Porsche com quase 550 cv, foi um salto grande. Quero terminar o ano com um ritmo forte para, então, disputar o título no ano que vem”, diz Paulo Reales, que tem o patrocínio de Sterling.

A programação da Porsche Cup no Velocitta contará com duas sessões de treinos livres e a classificação na sexta-feira (12), enquanto a corrida ocorre no sábado, com largada às 9h.

