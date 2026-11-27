Nesta quinta-feira, o piloto Marcos Regadas fez suas primeiras atividades pela última etapa do Endurance da Porsche Cup, em Interlagos. Após realizar as duas primeiras corridas com Felipe Drugovich, o maranhense divide o volante com Felipe Fraga para a última etapa.

Os dois pilotaram o carro nos primeiros quilômetros do final de semana, aproveitando para testar o carro em diferentes condições de pista, já que a quinta-feira em Interlagos ofereceu clima seco e clima molhado.

Agora, os pilotos se preparam para as atividades de sexta-feira. Os treinos livres acontecem na parte da manhã, enquanto a qualificação será realizada na parte da tarde.

"A parceria com o Fraga é espetacular, um dos caras mais rápidos no Brasil e é um orgulho dividir o carro com ele", disse Regadas. "Aproveitamos para testar os setups de chuva, mas não temos parâmetro pela oscilação do clima. Acho que estamos bem e o carro parece bom, então as expectativas para o final de semana estão boas".

"Muito legal estar de volta aqui na Porsche Cup", comentou Fraga. "Esse ano infelizmente coincidiu com outras coisas no calendário e não participei antes, mas é muito bom estar aqui em Interlagos. Para nós que corremos na Stock, é como um treino antes da final. Estou feliz de estar aqui com o Marcos e vamos ver se conseguimos um bom resultado. A previsão é de chuva e ele costuma ir bem nessas condições, então estou feliz de estar nessa dupla".

A corrida de 500 km em Interlagos acontece no sábado, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

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