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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Regadas se prepara para Sprint no Algarve e recebe Drugovich na Endurance

Maranhense fez pole position histórica e conquistou dois pódios na França

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Marcos Regadas

Marcos Regadas

Foto de: Jose Mario Dias

O piloto Marcos Regadas chega na etapa do Algarve na Porsche Cup Brasil com o objetivo de estabelecer um tour europeu de sucesso. O maranhense fez história na última etapa, ao ser o primeiro piloto da categoria a conseguir a pole position em Le Mans.

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As corridas também foram muito positivas para Marcos, que conseguiu duas finalizações no top 5, superando até punição de drive through em uma delas. O piloto subiu na tabela e agora, em Portugal, tenta repetir a dose para avançar ainda mais.

No Algarve, o piloto terá o desafio do traçado, considerado uma montanha-russa por todos os competidores. Mas com o embalo conquistado na histórica etapa anterior, o piloto chega otimista para tentar outro grande resultado. Além disso, a etapa em Portugal também contará com a corrida endurance, que acontece na próxima semana.

Para a corrida endurance, Marcos Regadas já anunciou seu parceiro. Trata-se de Felipe Drugovich, primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2 em 2022. O paranaense de Maringá também foi piloto de testes da Aston Martin e atualmente defende a Andretti Global na Fórmula E.

"As expectativas para Portugal são as melhores possíveis. Me adaptei muito bem a pista no ano passado, com excelentes resultados. Vencemos tudo na categoria Sport e fomos muito bem na geral. Por isso estou com as expectativas muito boas, gosto da pista e acho que as coisas podem ir bem. Vamos para cima".

Os pilotos começam a andar na pista na quinta-feira. Os treinos livres acontecem sexta, o treino classificatório e a primeira corrida acontecem no sábado. No domingo, fechando o primeiro final de semana em Portugal, a segunda corrida acontece. A transmissão será realizada pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

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