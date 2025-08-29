Todas as categorias

Porsche Cup

Porsche Cup: "Rei de Portugal", Muller faz mais um Grand Chelem

Piloto da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup liderou todas as voltas da etapa do Estoril

Editado:
Marçal Muller

Marçal Muller consolidou sua fase dominante em solo português com mais uma exibição de autoridade. Nesta sexta-feira (29), no Estoril, o gaúcho venceu de ponta a ponta a segunda corrida da 6ª etapa da Porsche Cup Sprint Challenge, alcançando sua terceira vitória consecutiva em quatro provas realizadas em Portugal nesta temporada.

A disputa foi marcada por fortes emoções e múltiplas intervenções do safety car, mas na dianteira o carro #544 não deu chances. Muller sustentou a liderança em todas as voltas, resistiu à pressão de Christian Hahn e ainda cravou a volta mais rápida para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

“Estávamos recebendo pressão do pessoal de trás, mas eu estava bem de boost e isso acabou sobrando. Estou muito feliz com nossa performance e com a categoria. Quero dedicar essa vitória ao Dener, que é quem faz tudo isso acontecer desde 2005. Tenho a felicidade de participar desde 2016, então acompanhei bastante dessa trajetória e acredito que poucos conseguem fazer o que ele faz de forma tão organizada.”

Com o resultado, o piloto da marca oficial de tinta automotiva amplia sua sequência de conquistas e mantém o forte embalo antes da jornada de longa duração. Neste domingo (31), Muller volta à pista ao lado de Felipe Fraga para a disputa da Porsche Endurance Series, com a corrida de 300 km marcada para às 10h (horário de Brasília). O público poderá acompanhar ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

