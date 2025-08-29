Porsche Cup: "Rei de Portugal", Muller faz mais um Grand Chelem
Piloto da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup liderou todas as voltas da etapa do Estoril
Marçal Muller consolidou sua fase dominante em solo português com mais uma exibição de autoridade. Nesta sexta-feira (29), no Estoril, o gaúcho venceu de ponta a ponta a segunda corrida da 6ª etapa da Porsche Cup Sprint Challenge, alcançando sua terceira vitória consecutiva em quatro provas realizadas em Portugal nesta temporada.
A disputa foi marcada por fortes emoções e múltiplas intervenções do safety car, mas na dianteira o carro #544 não deu chances. Muller sustentou a liderança em todas as voltas, resistiu à pressão de Christian Hahn e ainda cravou a volta mais rápida para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.
“Estávamos recebendo pressão do pessoal de trás, mas eu estava bem de boost e isso acabou sobrando. Estou muito feliz com nossa performance e com a categoria. Quero dedicar essa vitória ao Dener, que é quem faz tudo isso acontecer desde 2005. Tenho a felicidade de participar desde 2016, então acompanhei bastante dessa trajetória e acredito que poucos conseguem fazer o que ele faz de forma tão organizada.”
Com o resultado, o piloto da marca oficial de tinta automotiva amplia sua sequência de conquistas e mantém o forte embalo antes da jornada de longa duração. Neste domingo (31), Muller volta à pista ao lado de Felipe Fraga para a disputa da Porsche Endurance Series, com a corrida de 300 km marcada para às 10h (horário de Brasília). O público poderá acompanhar ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
