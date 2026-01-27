Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Banco está presente no nome oficial do evento desde 2022 e assinará competição por pelo menos mais três temporadas

Publicado:
Porsche-Cup-Etapa9-Magnus-Torquato-9653--1-

Porsche Cup C6 Bank (Magnus Torquato)

A primeira grande novidade da temporada 2026 da Porsche Cup C6 Bank é a renovação do patrocínio master da categoria. O acordo de naming rights com o C6 Bank agora compreende mais três temporadas, com validade até o fim de 2028.

Leia também:

Lançado seis anos atrás, o C6 Bank dá nome à competição desde 2022, marcando presença em todos os carros, nas pistas e em áreas de convivência. Clientes do banco têm acesso a pré-venda exclusiva e desconto na compra de ingressos, além da possibilidade de participar de diversas ativações, que incluem uma volta de Porsche pelo autódromo e até curso de pilotagem.

A temporada de 2026 é a 22ª da história da Porsche Cup e terá como grande destaque a realização de uma etapa da Carrera Cup em evento suporte das míticas 24 Horas de Le Mans, em junho. Além de passar pelo emblemático circuito francês, a categoria promoverá eventos em Mogi Guaçu, Portugal, Goiânia e São Paulo, em Interlagos, onde mais uma vez integrará o programa oficial do GP brasileiro de F1, em novembro.

A temporada 2026 terá início em 28 de fevereiro e 1º de março, na capital paulista.

“Temos muito orgulho do nosso evento e da relação de confiança com os patrocinadores. Ficamos particularmente contentes com a renovação para o período de três temporadas. É uma conquista que chancela nossa entrega para o C6 Bank desde 2022 e também nos motiva a ir além neste e nos próximos anos”, diz Dener Pires, promotor da Porsche Cup.

“A renovação do patrocínio da Porsche Cup reforça nossa estratégia de estar cada vez mais próximos de um público que é antenado e valoriza performance e boas experiências. Ao longo desses anos, vimos o quanto nossos clientes se identificam com a competição, o que torna essa parceria ainda mais relevante para o banco", diz Alexandra Pain, CMO do C6 Bank.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

