Porsche Cup retoma temporada em Interlagos no dia 15 de agosto

Os carros de corrida da maior categoria de Gran Turismo da América Latina têm data e local para voltar a competir. A segunda etapa da Porsche Cup está marcada para 15 de agosto em Interlagos, com corridas tanto da Carrera Cup quanto da GT3 Cup. A data já constava do calendário 2020 da categoria antes de a pandemia paralisar as atividades do esporte a motor brasileiro.

O protocolo de segurança para realização da etapa será posteriormente informado -após o devido alinhamento com as autoridades desportivas e sanitárias competentes. A Porsche Cup foi a única categoria que conseguiu realizar uma etapa no Brasil antes da quarentena, ainda no mês de março.

Miguel Paludo e Alceu Feldmann foram os vencedores das corridas da Carrera Cup. Já pela GT3 Cup as vitórias ficaram com Urubatan Junior e Nelson Marcondes. Pelas classes Sport, Rodrigo Mello e Rodolfo Toni venceram na 4.0, enquanto Ayman Darwich e Nelson Marcondes prevaleceram na 3.8.

Cronograma da etapa 2:

15/08

11h15 – Porsche GT3 Cup – Corrida 1

12h15 – Porsche Carrera Cup – Corrida 1

14h15 – Porsche GT3 Cup – Corrida 2

15h15 – Porsche Carrera Cup – Corrida 2