A Porsche Cup Brasil atravessa o Atlântico para dar início à sua sequência de provas na Europa em 2025. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, recebe a quarta etapa da temporada Sprint, marcando o retorno da categoria ao circuito após 12 anos.

Embora tenha visitado o Estoril no ano passado, é a primeira vez desde 2013 que a competição volta a acelerar em Portimão – agora com os modelos da geração 992 do Porsche 911 GT3 Cup que equipa a categoria desde 2022.



O circuito de 4.684 metros é conhecido entre os pilotos como uma verdadeira montanha-russa, graças ao seu traçado repleto de curvas cegas, mudanças de elevação e trechos de alta exigência técnica. A pista portuguesa já desafiou a geração anterior dos carros com tempos de volta na casa de 1min50s, mas versões europeias da Porsche Cup já cravaram voltas abaixo de 1min46 com os carros da geração atual — o que abre margem para um novo recorde da categoria brasileira em solo europeu.



Com 15 curvas e longos trechos de aceleração e frenagem, Portimão exige muito do conjunto mecânico, especialmente dos freios. A primeira curva é o trecho mais desafiador: os carros atingem 266 km/h antes da frenagem, que dura cerca de três segundos até a velocidade cair para 136 km/h, num percurso de 167 metros e com desaceleração de 12,4 m/s².



É nesse cenário de exigência extrema que entra em ação a tecnologia da Fremax. Fornecedora oficial da Porsche Cup Brasil há 18 anos, a marca brasileira equipa todos os carros da categoria com discos de freio que transferem inovadoras tecnologias de uso nas pistas para as ruas. Um exemplo disso são os discos eslotados que a Fremax entrega à categoria.

As ranhuras nos discos ajudam a manter a área de contato sempre limpa, eliminando resíduos e favorecendo a eficiência da frenagem mesmo sob alta temperatura. Outro diferencial é a composição Carbon+, que incorpora grafita ao disco, otimizando a troca de calor e aumentando a resistência ao empenamento — essencial para manter o desempenho ao longo de toda a corrida.



O fim de semana em Portimão também marca o encerramento da primeira metade do calendário Sprint. Na Carrera Cup, seis provas já foram disputadas (em Interlagos e no Velocitta) e resultaram em cinco vencedores diferentes. Miguel Paludo lidera o campeonato com 132 pontos e presença em todos os pódios, seguido por Christian Hahn, com 108, Thiago Vivacqua com 98, Alceu Feldmann (87) e o estreante Matheus Comparatto, que com 85 pontos fecha os cinco melhores.

Na Challenge, a liderança é de Caio Chaves, também com 100% de pódios e 137 pontos. Gerson Campos e Leonardo Herrmann vêm logo atrás com 122 e 114 pontos, respectivamente; Lucas Locatelli (103) e Sadak Leite (101 pontos) completam o top-5.



Os treinos livres serão realizados na sexta-feira (27), com o sábado (28) reservado para as classificações e a primeira corrida das duas categorias – a Carrera Cup às 13h35 e a Challenge às 14h15. No domingo (29), a Carrera Cup larga para a segunda corrida às 9h05, e a Challenge, às 9h45 – sempre pelo horário de Brasília. As provas são transmitidas pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!