Porsche Cup: Sadak Leite lidera TL1 da Sprint Challenge em Interlagos
Piloto do carro #66 registrou o melhor tempo da sessão desta sexta-feira; Daniel Neumann e Gabriel Cestari foram os destaques da Sport e Rookie
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup Brasil abriu nesta sexta-feira (20) as atividades da Sprint Challenge, em Interlagos. No primeiro treino livre, Sadak Leite foi o mais rápido da sessão, com o tempo de 1min39s167, colocando o carro #66 na liderança da classificação geral e da classe Challenge.
Daniel Neumann, do carro #21, terminou na segunda colocação geral, com 1min39s381, apenas 0s214 atrás do líder. O piloto também foi o mais rápido entre os competidores da classe Sport, identificados pela numeração azul na tabela de tempos.
Neto Heil completou os três primeiros colocados, com 1min39s493, seguido por Caio Castro, quarto com 1min39s544, e Enrico Pedrosa, que fechou o top 5 ao registrar 1min39s668.
Entre os pilotos da classe Rookie, Gabriel Cestari foi o destaque da sessão. Com o carro #16, o competidor marcou 1min40s019, garantindo a oitava posição na classificação geral. Fabio Grecco, também da Rookie, terminou em nono, com 1min40s290.
A sessão contou com 20 pilotos e apresentou diferenças pequenas entre os primeiros colocados. Os quatro mais rápidos ficaram separados por apenas 0s377, enquanto os sete primeiros terminaram dentro do mesmo segundo em relação ao líder.
Confira o resultado do TL1 da Sprint Challenge em Interlagos
|Pos.
|Piloto
|Categoria
|Melhor volta
|1º
|Sadak Leite
|Challenge
|1:39.167
|2º
|Daniel Neumann
|Sport
|1:39.381
|3º
|Neto Heil
|Challenge
|1:39.493
|4º
|Caio Castro
|Challenge
|1:39.544
|5º
|Enrico Pedrosa
|Challenge
|1:39.668
|6º
|Will Cesar
|Challenge
|1:39.803
|7º
|Marcelo Bentivoglio
|Rookie
|1:39.964
|8º
|Gabriel Cestari
|Rookie
|1:40.019
|9º
|Fabio Grecco
|Rookie
|1:40.290
|10º
|Marco Mascari
|Challenge
|1:40.469
|11º
|Raphael Bernardes
|Rookie
|1:40.618
|12º
|Cecilia Rabelo
|Sport
|1:40.697
|13º
|Claudio Simão
|Rookie
|1:41.035
|14º
|Lucas Castellani
|Rookie
|1:41.060
|15º
|Adriano Valverde
|Rookie
|1:41.247
|16º
|Dilson Peres Jr.
|Rookie
|1:41.394
|17º
|Paulo Meyer
|Sport
|1:42.644
|18º
|Emilio Moreira
|Rookie
|1:43.030
|19º
|Ricardo Zylberman
|Sport
|1:44.693
|20º
|André Ferreira
|Rookie
|1:44.784
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