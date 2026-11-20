A Porsche Cup Brasil abriu nesta sexta-feira (20) as atividades da Sprint Challenge, em Interlagos. No primeiro treino livre, Sadak Leite foi o mais rápido da sessão, com o tempo de 1min39s167, colocando o carro #66 na liderança da classificação geral e da classe Challenge.

Daniel Neumann, do carro #21, terminou na segunda colocação geral, com 1min39s381, apenas 0s214 atrás do líder. O piloto também foi o mais rápido entre os competidores da classe Sport, identificados pela numeração azul na tabela de tempos.

Neto Heil completou os três primeiros colocados, com 1min39s493, seguido por Caio Castro, quarto com 1min39s544, e Enrico Pedrosa, que fechou o top 5 ao registrar 1min39s668.

Entre os pilotos da classe Rookie, Gabriel Cestari foi o destaque da sessão. Com o carro #16, o competidor marcou 1min40s019, garantindo a oitava posição na classificação geral. Fabio Grecco, também da Rookie, terminou em nono, com 1min40s290.

A sessão contou com 20 pilotos e apresentou diferenças pequenas entre os primeiros colocados. Os quatro mais rápidos ficaram separados por apenas 0s377, enquanto os sete primeiros terminaram dentro do mesmo segundo em relação ao líder.

Confira o resultado do TL1 da Sprint Challenge em Interlagos

Pos. Piloto Categoria Melhor volta 1º Sadak Leite Challenge 1:39.167 2º Daniel Neumann Sport 1:39.381 3º Neto Heil Challenge 1:39.493 4º Caio Castro Challenge 1:39.544 5º Enrico Pedrosa Challenge 1:39.668 6º Will Cesar Challenge 1:39.803 7º Marcelo Bentivoglio Rookie 1:39.964 8º Gabriel Cestari Rookie 1:40.019 9º Fabio Grecco Rookie 1:40.290 10º Marco Mascari Challenge 1:40.469 11º Raphael Bernardes Rookie 1:40.618 12º Cecilia Rabelo Sport 1:40.697 13º Claudio Simão Rookie 1:41.035 14º Lucas Castellani Rookie 1:41.060 15º Adriano Valverde Rookie 1:41.247 16º Dilson Peres Jr. Rookie 1:41.394 17º Paulo Meyer Sport 1:42.644 18º Emilio Moreira Rookie 1:43.030 19º Ricardo Zylberman Sport 1:44.693 20º André Ferreira Rookie 1:44.784

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