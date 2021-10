Porsche Cup: Saiba o que foi dito após etapa de Goiânia

A sexta e penúltima etapa da Porsche Cup Brasil de 2021 já está na história. Neste domingo a rodada foi fechada com as vitórias de Enzo Elias – na Carrera Cup - e Lucas Salles – na GT3 Cup -, este com dois triunfos em dois dias.

Mas, nem só de vencedores nas categorias principais o domingo foi feito. Confira o que outros personagens disseram após o último carro ser desligado.

Marçal Muller (líder da Carrera Cup): “Muito feliz com o resultado, durante a corrida eu já perguntava sobre a situação do campeonato e quando soube que os dois adversários mais próximos estavam mais para trás eu segurei os ataques ao Enzo para garantir os pontos e a liderança.”

Nelson Monteiro (líder na GT3 Cup): “Disputar com o Lucas é incrível, um ótimo piloto e muito limpo. Errei na primeira curva quando arrisquei fazer em quarta marcha e ele chegou para me passar. Agora é focar em Interlago para ser campeão.”

Renan Pizii (líder na Carrera Cup Sport): “Feliz demais pelo fim de semana. Agradeço muito a todos que me ajudaram aqui que foram fundamentais. Uma corrida muito segura, com pontos importantes para o campeonato que é nosso objetivo.”

Miguel Paludo (3º colocado na Carrera Cup): “Fim de semana bem discreto para mim. Ontem zerei a pontuação depois de um furo no radiador. Um piloto mais lento atrapalhou minha volta no quali e colocou a gente muito no meio do pelotão. O desempenho do carro não estava tão bom, não conseguia pegar o vácuo do carro da frente. Agora vamos para um fim de semana atípico na etapa da F1, sem treinos, direto para o quali e tendo que performar bem direto. Já estive nessa situação algumas vezes e espero que a experiência me ajude a andar bem em uma etapa que já tem mais pressão do que o normal.”

Marcus Peres (vencedor na GT3 Cup Sport): “Minha segunda prova na categoria e já consegui uma vitória, estou recuperando a forma depois de muito tempo fora do automobilismo. Consegui dar um trabalho para a molecada que tem andado na categoria.”

Bruno Campos (vencedor na GT3 Cup Trophy): “A corrida hoje foi muito mais mérito do que sorte. De novo o tempo foi um adversário forte, o preparo físico contou muito no fim. Vamos para a final com o Edu Guedes empatados na liderança.”

Eduardo Menossi (líder na Carrera Cup Trophy): “Não sonhava com a chance de estar na liderança da Trophy e indo para a final na briga pelo título. Tenho que me preparar bastante para a última etapa e não depender de nenhuma combinação para ser campeão, vou me dedicar o triplo para isso.”

Paulo Totaro (2º colocado na corrida da GT3 Cup Sport): “Não classifiquei bem, mas consegui um bom ritmo de corrida, que é meu forte. Era para ter ido melhor, mas o Bruno me passou em um vacilo. Feliz com o melhor resultado do ano.”

Ricardo Fontanari (3º colocado na corrida da GT3 Cup Sport): “Goiânia virou nossa casa! Foi uma etapa muito boa, o acerto do carro estava ótimo, foi perfeito. Chegamos líderes da classe e saímos na mesma condição. Agora foco em Interlagos para ser campeão e vencer na geral também.”

