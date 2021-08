A dupla Guilherme Salas e Fran Lara conquistou neste sábado a vitória da primeira etapa da Porsche Endurance Series em Interlagos, após dominar quase todas as ações durante as 70 voltas no circuito paulistano.

Após a corrida, o piloto que também compete na Stock Car comentou a importância do triunfo para o campeonato.

“Foi uma vitória muito importante para gente. É o campeonato muito curto, então, um errinho nessa corrida hoje seria jogar o ano fora, porque são só três corridas. Nossa estratégia hoje foi vou dizer 90%, faltou um negocinho só que na próxima a gente arruma.”

Lara, que esteve na pista no ‘miolo’ da corrida, já que Salas abriu e fechou a participação do carro #3, destacou a corrida limpa durante sua parte e o temor do perigo de ter algum pneu furado no final de sua passagem.

“Eu estou muito feliz, foi a segunda vitória seguida minha na Endurance. Acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo consistente, com uma guiada limpa. Mas o Salas fez toda a diferença, primeiro na largada, que ele passou e abriu e depois eu consegui administrar e depois foi só trazer para casa.”

“Estava furando muitos pneus, eu até achei que uma hora o meu também tinha furado porque estava trepidando bastante, mas lentamente deu tudo certo, eu estava um pouco ansioso, mas foi maravilhoso.

Veja como foi

