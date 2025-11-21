A Porsche Cup abriu a sexta-feira em Interlagos com o primeiro treino livre da classe Carrera Cup para a grande final da temporada 2025. O trio formado pelos pilotos Leo Sanchez, Rafa Reis e Luiz Fernando Trevisan anotou a melhor marca da sessão, liderando tanto na geral quanto na subdivisão Rookie.

A prova deste fim de semana, os 500km de Interlagos, marca o fim da temporada 2025 da Porsche Cup, que completou seu 20º aniversário em abril. Com os resultados do sábado, conheceremos os campeões Endurance, de provas de longa duração, e o Overall, que soma os resultados Endurance com os do campeonato Sprint.

Sanchez / Martins / Trevisan terminaram na frente com um tempo de 01min36s149, 0s162 à frente de outra dupla da Rookie, Gabriel Robe / Eric Santos. Em terceiro, pela Sport, ficaram Chico Horta / William Freire, a 0s227, enquanto Marco Pisani / Renan Guerra ficaram em quarto, a 0s324. Alceu Feldmann Neto / Gabriel Casagrande fecharam o top 5, a 0s430. Líderes do campeonato Endurance, Marçal Muller / Felipe Fraga ficaram em 15º.

A Porsche Cup tem um dia cheio em Interlagos. Carrera Cup e Sprint Challenge realizam dois treinos livres antes da classificação, marcada para 15h40. Já a classe Sprint Trophy faz a primeira de duas corridas do fim de semana a partir de 17h45. Você acompanha as sessões ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL1 da Porsche Carrera Cup em Interlagos:

1 - Leonardo Sanchez, Rafael Martins e Luiz Fernando Trevisan (Carrera Cup Rookie)

2 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

3 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

4 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

5 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

6 - Nelson Monteiro, Caio Chaves e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

7 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

8 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

9 - Cristian Mohr, Enzo Elias e André Rosário (Carrera Cup Sport)

10 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

11 - Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Carrera Cup)

12 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

13 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

14 - Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

15 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

16 - Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup Sport)

17 - Marcelo Hahn e Allam Khodair (Carrera Cup Sport)

18 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

19 - Michael Fassbender e Max Wilson (Carrera Cup Rookie)

20 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

21 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

22 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

23 - Seba Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

24 - Fefo Barrichello e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

25 - Piero Cifali, André Bragantini Jr. e Pedro Aguiar (Carrera Cup)

26 - Christian Hahn e Felipe Baptista (Carrera Cup)

27 - Rodrigo Mello e Caio Collet (Carrera Cup Sport)

28 - Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

29 - Marco Billi, Gaetano Di Mauro e Maurizio Billi (Carrera Cup Sport)

30 - Flávio Sampaio, Edu Guedes e Matheus Roque (Carrera Cup Rookie)

