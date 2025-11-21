Porsche Cup: Sanchez / Martins / Trevisam lideram TL1 da Carrera Cup em Interlagos
Piloto convidado do fim de semana, ator Michael Fassbender ficou em 19º junto com sua dupla, Max Wilson
A Porsche Cup abriu a sexta-feira em Interlagos com o primeiro treino livre da classe Carrera Cup para a grande final da temporada 2025. O trio formado pelos pilotos Leo Sanchez, Rafa Reis e Luiz Fernando Trevisan anotou a melhor marca da sessão, liderando tanto na geral quanto na subdivisão Rookie.
A prova deste fim de semana, os 500km de Interlagos, marca o fim da temporada 2025 da Porsche Cup, que completou seu 20º aniversário em abril. Com os resultados do sábado, conheceremos os campeões Endurance, de provas de longa duração, e o Overall, que soma os resultados Endurance com os do campeonato Sprint.
Sanchez / Martins / Trevisan terminaram na frente com um tempo de 01min36s149, 0s162 à frente de outra dupla da Rookie, Gabriel Robe / Eric Santos. Em terceiro, pela Sport, ficaram Chico Horta / William Freire, a 0s227, enquanto Marco Pisani / Renan Guerra ficaram em quarto, a 0s324. Alceu Feldmann Neto / Gabriel Casagrande fecharam o top 5, a 0s430. Líderes do campeonato Endurance, Marçal Muller / Felipe Fraga ficaram em 15º.
A Porsche Cup tem um dia cheio em Interlagos. Carrera Cup e Sprint Challenge realizam dois treinos livres antes da classificação, marcada para 15h40. Já a classe Sprint Trophy faz a primeira de duas corridas do fim de semana a partir de 17h45. Você acompanha as sessões ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado do TL1 da Porsche Carrera Cup em Interlagos:
1 - Leonardo Sanchez, Rafael Martins e Luiz Fernando Trevisan (Carrera Cup Rookie)
2 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)
3 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)
4 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)
5 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)
6 - Nelson Monteiro, Caio Chaves e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)
7 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)
8 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)
9 - Cristian Mohr, Enzo Elias e André Rosário (Carrera Cup Sport)
10 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)
11 - Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Carrera Cup)
12 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)
13 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)
14 - Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)
15 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)
16 - Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup Sport)
17 - Marcelo Hahn e Allam Khodair (Carrera Cup Sport)
18 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)
19 - Michael Fassbender e Max Wilson (Carrera Cup Rookie)
20 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)
21 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)
22 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)
23 - Seba Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)
24 - Fefo Barrichello e Rubens Barrichello (Carrera Cup)
25 - Piero Cifali, André Bragantini Jr. e Pedro Aguiar (Carrera Cup)
26 - Christian Hahn e Felipe Baptista (Carrera Cup)
27 - Rodrigo Mello e Caio Collet (Carrera Cup Sport)
28 - Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)
29 - Marco Billi, Gaetano Di Mauro e Maurizio Billi (Carrera Cup Sport)
30 - Flávio Sampaio, Edu Guedes e Matheus Roque (Carrera Cup Rookie)
