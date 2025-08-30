Todas as categorias

Relato do treino livre
Porsche Cup

Porsche Cup: Sanchez / Martins voam e lideram o TL2 da Carrera Cup no Endurance do Estoril

Categoria segue na pista portuguesa neste fim de semana, trocando as corridas sprint pela segunda prova de longa duração da temporada 2025

Guilherme Longo
Editado:
Léo Sanchez e Rafa Martins

A Porsche Cup Brasil segue no Estoril, mas após o fim da etapa Sprint, começam as atividades para a segunda prova de Endurance na temporada 2025. E no segundo treino livre para a classe Carrera Cup, Leo Sanchez e Rafa Martins ficaram na ponta, liderando tanto pela geral quanto pela subdivisão Rookie.

Leia também:

Leo Sanchez e Rafa Martins, dupla que corre pela subdivisão Rookie, fez o melhor tempo da sessão, com 01min39s299, 0s341 à frente de Eric Santos e Gabriel Robe. Com isso, eles lideraram na geral e na subdivisão, enquanto Josimar Junior e Sergio Ramalho, em terceiro, foram os melhores da Sport.

A Porsche Cup Brasil realiza no domingo a classificação e a prova dos 300km de Estoril. O quali está marcado para 05h30, horário de Brasília, e a corrida 09h20. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL2 da Carrera Cup no Estoril: 

1 - Leonardo Sanchez e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

2 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

3 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

4 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

5 - Marco Billi e Gaetano Di Mauro (Carrera Cup Sport)

6 - Sebá Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

7 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

8 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

9 - Eduardo Menossi e Leonardo Reis (Carrera Cup Rookie)

10 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

11 - António Félix da Costa e Bernardo Sousa (Carrera Cup)

12 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

13 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

14 - Rodrigo Mello e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

15 - Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

16 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

17 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

18 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

19 - Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (Carrera Cup Rookie)

20 - Piero Cifali e André Bragantini Jr (Carrera Cup Rookie)

21 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

22 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

24 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

25 - Nelson Monteiro e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

26 - Miguel Caetano e João Posser (Carrera Cup Rookie)

27 - Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)

