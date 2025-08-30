A Porsche Cup Brasil segue no Estoril, mas após o fim da etapa Sprint, começam as atividades para a segunda prova de Endurance na temporada 2025. E no segundo treino livre para a classe Carrera Cup, Leo Sanchez e Rafa Martins ficaram na ponta, liderando tanto pela geral quanto pela subdivisão Rookie.

Leo Sanchez e Rafa Martins, dupla que corre pela subdivisão Rookie, fez o melhor tempo da sessão, com 01min39s299, 0s341 à frente de Eric Santos e Gabriel Robe. Com isso, eles lideraram na geral e na subdivisão, enquanto Josimar Junior e Sergio Ramalho, em terceiro, foram os melhores da Sport.

A Porsche Cup Brasil realiza no domingo a classificação e a prova dos 300km de Estoril. O quali está marcado para 05h30, horário de Brasília, e a corrida 09h20. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL2 da Carrera Cup no Estoril:

1 - Leonardo Sanchez e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

2 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

3 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

4 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

5 - Marco Billi e Gaetano Di Mauro (Carrera Cup Sport)

6 - Sebá Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

7 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

8 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

9 - Eduardo Menossi e Leonardo Reis (Carrera Cup Rookie)

10 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

11 - António Félix da Costa e Bernardo Sousa (Carrera Cup)

12 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

13 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

14 - Rodrigo Mello e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

15 - Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

16 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

17 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

18 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

19 - Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (Carrera Cup Rookie)

20 - Piero Cifali e André Bragantini Jr (Carrera Cup Rookie)

21 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

22 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

24 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

25 - Nelson Monteiro e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

26 - Miguel Caetano e João Posser (Carrera Cup Rookie)

27 - Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)

