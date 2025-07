Após sua ausência na quarta etapa Sprint da Porsche Cup, realizada na semana passada no Autódromo Internacional do Algarve, no sul de Portugal, Leonardo Sanchez está de volta à máquina #15, que dividirá com Rafa Martins na abertura do campeonato Endurance da temporada 2025.

Vivendo sua melhor fase na categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta, o piloto campineiro dedicou a sexta-feira às sessões de treinos opcionais, com foco total em se adaptar ao complexo traçado de 4.684 metros de extensão, marcado por curvas cegas, trechos de alta velocidade e desafiantes variações de elevação.

Na primeira sessão do dia, Sanchez marcou 1:48.274, garantindo a 19ª colocação geral e o sexto melhor tempo entre os pilotos da classe Rookie. Já na segunda sessão, fechou com 1:50.439, ficando na 22ª posição geral e oitavo entre os Rookies. O objetivo para as próximas sessões é claro: seguir evoluindo para conquistar uma boa posição no grid ao lado de Rafa Martins e manter o forte retrospecto em provas de longa duração na Porsche Cup.

“Está sendo uma pista desafiadora. Treinei bastante no simulador antes de vir para Portugal, mas ao vivo é bem diferente. Estou focado em aprender mais sobre a pista, e amanhã vamos entender os pontos que podemos melhorar para evoluir até a corrida de domingo.”

A programação deste sábado (6) inclui os treinos livres oficiais, a partir das 5h50 (horário de Brasília), seguidos pela sessão classificatória às 11h. A corrida principal será disputada no domingo (7), com largada prevista para as 9h03, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube, que também exibe a classificação.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!