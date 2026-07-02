Porsche Cup se prepara para altas temperaturas no Algarve

Depois de estabelecer novos recordes de velocidade máxima com os carros entregando toda a potência de seus motores nas longas retas de Le Mans, a Porsche Cup espera outra etapa de desafios extremos neste fim de semana no Algarve.

A onda de calor sem precedentes que assola a Europa é um fator adicional na preparação da etapa, exigindo atenção particular tanto dos times de engenharia e promoção do evento quanto dos pilotos. Segundo o Weather Channel, a temperatura ambiente pode atingir 33ºC no sábado e 34ºC no domingo na região do Algarve.

Não é novidade para os carros de competição acelerarem sob temperaturas altas, tanto nas corridas da Porsche Cup quanto em outros campeonatos monomarca que usam os carros 911 Cup.

Dados coletados por todos os campeonatos são compartilhados praticamente em tempo real com a Porsche Motorsport, gerando uma farta base que pode ser acessada para eventuais soluções. O intercâmbio dessas informações ao longo dos anos ajuda a pautar o desenvolvimento das novas gerações dos carros, aprimorando mecanismos que lhes permitem entregar desempenho mesmo em condições extremas, inclusive com a possibilidade de adoção de adaptações mecânicas para favorecer o resfriamento.

A temperatura do combustível, por exemplo, que em décadas passadas era uma preocupação central em corridas de carros de turismo disputadas sob muito calor (com algumas delas inclusive adotando a prática de resfriar o combustível antes das provas), hoje é um fator de menor impacto nos carros da Porsche Cup. O cuidado especial que o time de engenharia tem nestas condições é com o sistema dos radiadores dos carros.

Se as máquinas evoluíram de maneira a mitigar os efeitos das altas temperaturas, para as pessoas envolvidas no evento, as prioridades são as mesmas de sempre: proteção da pele e hidratação.

Com mais de 45 anos de atuação na área médica e mais de 15 dedicados integralmente às corridas de automóvel, o chefe do time médico Dino Altmann lembra que os cuidados para o público e para o staff técnico da categoria são similares e passam pelo uso de filtro solar e ingestão de líquidos.

No caso dos pilotos que ficam por mais tempo sujeitos a temperaturas ainda mais extremas dentro dos carros, o profissional pondera que é importante também consumir líquidos durante e após as atividades de pista. Ele destaca ainda o aspecto alimentar, com consumo de carboidratos pelos competidores para que seus corpos tenham combustível para aguentar o esforço durante todo o período das corridas da etapa, com previsão de 25 minutos mais uma volta.

Rodrigo Mello, competidor que se destaca no grid da Carrera Cup também pelo preparo físico, observa ainda que a devida hidratação é um fator importante para a concentração do piloto ao longo das provas. Além de reforçar os aspectos alimentares e de treinos de condicionamento em ambiente mais quente para habituar o organismo.

A etapa deste fim de semana tem quatro corridas, sendo duas da Carrera e duas da Challenge. As atividades de pista começam na quinta-feira, com treinos opcionais.

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