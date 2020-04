A organização da Porsche Cup monitora atentamente as consequências da pandemia global causada pela disseminação do novo coronavírus e segue à risca todas as recomendações preventivas emitidas pelas autoridades competentes.

Diante do comunicado da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) suspendendo as corridas no Brasil por prazo indeterminado, não resta alternativa senão cumprir as medidas preventivas.

O calendário da temporada 2020 será atualizado tão logo os riscos de disseminação de Covid-19 sejam amenizados.

Nesse ínterim, a categoria informa que adotou medidas preventivas também para seu estafe: a partir desta semana foi adotado regime de home office para todas as funções onde é viável o trabalho à distância, reduzida a jornada dos profissionais na sede da categoria e adiados todos os procedimentos de oficina que não sejam urgentes.

GALERIA: Veja fotos da Porsche Cup em Interlagos

