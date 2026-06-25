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Porsche Cup

Porsche Cup: Silvio Morestoni anuncia dupla com Matheus Machado e promove engenheiro ao cockpit do Porsche #2

Campeão da Carrera Rookie em 2025 faz parceria inédita e promove a estreia do engenheiro da Porsche Cup e Stock Car ao automobilismo

Publicado:
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Silvio Morestoni

Foto de: Rodrigo Ruiz

A Porsche Carrera Cup se prepara para a segunda rodada de provas internacionais da temporada 2026 e o atual campeão da Carrera Rookie, Silvio Morestoni, é o primeiro a anunciar seu parceiro para o campeonato de Endurance. Ele disputará a etapa do Algarve com uma grande novidade: a promoção do engenheiro Matheus Machado a piloto do carro #2.

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Matheus Machado tem 27 anos, nasceu em Belo Horizonte, é formado em engenharia mecânica e atualmente é o engenheiro responsável pelo carro de Rubens Barrichello na Stock Car, além de atuar como engenheiro na Porsche Cup Brasil, coordenando os analistas de dados da categoria.

O agora piloto do carro #2 começou sua jornada no automobilismo virtual quando passou a trabalhar os ajustes dos carros nos games. Sempre com o sonho de uma oportunidade no automobilismo real, ingressou na faculdade de engenharia e começou a trabalhar nas competições universitárias de carro.

Hoje, Machado traz a bagagem de vitórias em grandes eventos do automobilismo virtual, uma participação nas Mil Milhas de Interlagos e o trabalho no desenvolvimento dos carros do automobilismo real. Morestoni notou o talento de Machado após ver o desempenho do engenheiro de corrida em um track day, em que foi mais rápido que pilotos profissionais que competem no grid da Stock Car.

O catarinense levou Matheus para uma prova das Mil Milhas, em que pode ter certeza de que havia escolhido um ótimo parceiro para competir em provas de longa duração. Agora, o desafio para a dupla é o entrosamento para a primeira etapa do campeonato de endurance da Porsche Cup, que acontece no dia 12 de julho, em Portugal.

Antes disso, Silvio Morestoni compete na mesma pista a etapa do campeonato sprint, nos dias 04 e 05 de julho.

“O Matheus é um piloto muito rápido no virtual e um engenheiro extremamente técnico e detalhista, mas pude notar sua velocidade quando ele pilotou um Porsche GT3 RS no track day do Motorgrid. Tinham pilotos profissionais e ele fez o melhor tempo daquele dia. Eu andei ao lado dele e pude notar toda a técnica e habilidade que ele tem para pilotar o carro e por isso pensei em dar a ele uma oportunidade. Então eu realmente acho que faremos uma dupla muito competitiva na Endurance da Porsche Cup e espero que ele aproveite bastante e se divirta comigo nas corridas", falou Silvio Morestoni.

“É uma oportunidade única. Quando eu era adolescente, ficava no simulador o dia inteiro, tinha vontade de ser piloto, mas não tive a oportunidade. O caminho que encontrei foi fazendo os ajustes dos carros no automobilismo virtual e treinando lá para quem sabe um dia ter a chance na vida real", explicou Matheus Machado.

"Então fiz faculdade de engenharia mecânica e comecei a trabalhar em corridas. O Silvio me deu a oportunidade de correr as Mil Milhas e lá pude ter a visão dos dois lados. Agora tenho que me adaptar porque teremos engenheiros para fazer o meu papel e vou precisar focar mais na pilotagem. Quero agradecer muito o Silvio Morestoni pela oportunidade e a Porsche por ter me liberado para sair da minha função técnica e poder pilotar. Fazer essa mudança de chave é incrível e sei que teremos ótimas condições pelo excelente trabalho de equalização dos carros que a categoria faz", completou. 

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