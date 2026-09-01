Porsche Cup: Silvio Morestoni desembarca em Interlagos animado depois de "desbravar" pista nova de Chapecó

Neste final de semana, Silvio Morestoni volta a acelerar no campeonato sprint da Porsche Carrera Cup Brasil, na etapa de Interlagos. O piloto catarinense chega confiante após desempenho consiste na etapa sprint do Algarve, quando conquistou um bom sétimo lugar na classe Carrera Sport.

No intervalo da última etapa da Porsche Cup até agora, Morestoni não ficou parado e acelerou no evento teste da pista de Chapecó. O piloto levou o Porsche ao limite no traçado que conta com três retas e curvas em subida, descida de média e baixa velocidade, além de oferecer um oval para várias categorias.

O campeão da Carrera Rookie em 2025 volta neste final de semana ao palco em que venceu no ano passado. A etapa de Interlagos da Porsche Cup marca o início de uma fase decisiva da temporada de corridas sprint, já que é a penúltima da competição.

Morestoni busca um bom resultado no traçado de 4.309 metros e 12 curvas de Interlagos para buscar uma vaga no grupo dos dez mais bem colocados da classe Carrera Sport, por isso a etapa é muito importante para os planos do piloto do piloto de Blumenau (SC).

Com 38 competidores inscritos, o grid da Carrera é o maior da categoria e, por ser a penúltima etapa do campeonato, a regra de dois treinos classificatórios e duas corridas com pontuação completa, sem a inversão do grid para a corrida 2, já está em vigor.

A programação da sétima etapa da Porsche Cup tem início na sexta-feira com os treinos opcionais e um treino livre. No sábado serão disputados dois treinos classificatórios e a primeira prova. No domingo os pilotos retornam ao autódromo de Interlagos para a segunda corrida. As corridas serão transmitidas ao vivo pela Band, Bandsports e mídias digitais da categoria.

“Estou feliz em voltar a acelerar na Porsche Cup, Interlagos é uma pista que gosto muito que já venci em 2025. Neste intervalo de campeonato pude acelerar no circuito de Chapecó e isso me ajuda e me manter ativo e confiante para competir. Então agora é concentrar para essa etapa importante e buscar nosso melhor resultado no campeonato", falou Silvio Morestoni.

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