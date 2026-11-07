Porsche Cup: Sob chuva, Marçal Muller vence corrida 1 em Interlagos
Etapa aconteceu atrás do safety car
Foto de: Rodrigo Ruiz
A Carrera Cup, categoria principal da Porsche Cup, voltou à pista de Interlagos neste sábado (07) sob chuva e atrás do safety car.
A corrida 1 da Porsche Cup foi marcada pela pista bastante molhada e o início da corrida foi sob safety car, com os pilotos dando algumas voltas com a velocidade reduzida atrás antes da bandeira vermelha.
Marçal Muller largou na pole geral e manteve a posição por conta da falta de disputas em pista. Na 'relargada', o piloto do carro #544 também manteve a primeira posição e venceu a corrida, conquistando seu sétimo título.
Marçal venceu pela categoria Cup, Pipo Massa conquistou mais uma pela Rookie e Israel Salmen pela Sport.
Tabela completa em instantes.
- Marçal Muller
- Pietro Fantin
- Matheus Comparatto
- Jeff Giassi
- Lucas Salles
- Cristian Mohr
- Miguel Paludo
- Pipo Massa
- Thiago Vivacqua
- Seba Malucelli
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Bortoleto bate com a chuva e é eliminado no Q1 da classificação do GP de São Paulo em Interlagos
F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP de São Paulo em Tempo Real com Bortoleto e Câmara
MotoGP: Márquez vence uma caótica spint no Catar com Martín em 3º; Moreira é 10º
F1: Chuva forte paralisa classificação do GP de São Paulo em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários