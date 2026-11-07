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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Porsche Cup: Sob chuva, Marçal Muller vence corrida 1 em Interlagos

Etapa aconteceu atrás do safety car

Livia Veiga
Publicado:
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Marçal Muller e Gaetano Di Mauro

Foto de: Rodrigo Ruiz

A Carrera Cup, categoria principal da Porsche Cup, voltou à pista de Interlagos neste sábado (07) sob chuva e atrás do safety car.

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A corrida 1 da Porsche Cup foi marcada pela pista bastante molhada e o início da corrida foi sob safety car, com os pilotos dando algumas voltas com a velocidade reduzida atrás antes da bandeira vermelha.

Marçal Muller largou na pole geral e manteve a posição por conta da falta de disputas em pista. Na 'relargada', o piloto do carro #544 também manteve a primeira posição e venceu a corrida, conquistando seu sétimo título.

Marçal venceu pela categoria Cup, Pipo Massa conquistou mais uma pela Rookie e Israel Salmen pela Sport.

Tabela completa em instantes.

  1. Marçal Muller
  2. Pietro Fantin
  3. Matheus Comparatto
  4. Jeff Giassi
  5. Lucas Salles
  6. Cristian Mohr
  7. Miguel Paludo
  8. Pipo Massa
  9. Thiago Vivacqua
  10. Seba Malucelli

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