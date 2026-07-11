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Relato do treino livre
Porsche Cup Portugal - Endurance

Porsche Cup: Sousa e Pereira lideram TL1 da etapa endurance da Carrera Cup no Algarve

Duplas Santos/Robe e Herrmann/Ramos completaram o top 3 na primeira sessão oficial de treinos na pista portuguesa de Portimão

Redação Motorsport.com
Publicado:
Paulo Sousa e Dylan Pereira

Paulo Sousa e Dylan Pereira

Foto de: Rafael Gagliano

Repetindo a boa performance das sessões experimentais de sexta-feira (10), a dupla rookie Paulo Sousa e Dylan Pereira, com o Porsche #25, liderou o primeiro treino livre oficial da etapa endurance da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min46s372.

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Eric Santos e Gabriel Robe, com o Porsche #38, outra formação que corre na divisão Rookie, ficou com o segundo melhor tempo, 1min46s676, seguido de Leonardo Herrmann e Cesar Ramos, da Sport com o carro #23, com 1min46s892.

Na divisão principal, a melhor volta foi de Marçal Muller e Gaetano di Mauro, que marcaram 1min47s214 com o #544 e ficaram na sexta posição geral.

Pos # dUPLA ClassE VOLTAS Melhor volta dif. p/ líder
1 25 P.Sousa / D.Pereira CAR R 13 1:46.372
2 38 E.Santos / G.Robe CAR R 13 1:46.676 0.304
3 23 L.Herrmann / C.Ramos CAR S 13 1:46.892 0.520
4 99 W.Pontes / A.Bassani CAR R 12 1:46.948 0.576
5 888 L.Pires / B.Gresse CAR S 12 1:47.146 0.774
6 544 M.Müller / G. Di Mauro CAR 14 1:47.214 0.842
7 45 J.M.Neto / M.Iorio CAR R 13 1:47.326 0.954
8 15 L.Sanchez / D.Nunes CAR R 9 1:47.484 1.112
9 118 M.Comparatto / F.Baptista CAR 12 1:47.489 1.117
10 80 R.Ziemkiewicz / N.Piquet Jr. CAR S 12 1:47.587 1.215
11 31 S. Malucelli / M.Gomes CAR S 13 1:47.594 1.222
12 7 M.Paludo / A.Hellmeister CAR 9 1:47.594 1.222
13 70 L.Salles / R.Suzuki CAR 13 1:47.612 1.240
14 14 C.Campos / T.Vivacqua CAR S 13 1:47.627 1.255
15 21 M.Mariotti / R.Martins CAR 14 1:47.651 1.279
16 17 M.Regadas / F.Drugovich CAR 12 1:47.722 1.350
17 2 S.Morestoni / M.Machado CAR S 14 1:47.842 1.470
18 51 I.Salmen / G.Zanon CAR S 13 1:47.860 1.488
19 8 A.Feldmann Neto / G.Casagrande CAR 11 1:47.965 1.593
20 19 P.Massa / F.Massa CAR R 12 1:47.990 1.618
21 37 W.Neugebauer / L.Di Grassi CAR 13 1:48.080 1.708
22 12 M.Pisani / R.Guerra CAR R 13 1:48.300 1.928
23 27 J.Junior / S.Ramalho CAR S 13 1:48.371 1.999
24 33 B.Campos / N.Costa CAR R 13 1:48.912 2.540
25 29 R.Mello / P.Boesel CAR S 13 1:50.902 4.530
26 39 L.Souza / B.Bonifacio CAR R 10 1:51.278 4.906

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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