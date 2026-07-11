Repetindo a boa performance das sessões experimentais de sexta-feira (10), a dupla rookie Paulo Sousa e Dylan Pereira, com o Porsche #25, liderou o primeiro treino livre oficial da etapa endurance da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min46s372.

Eric Santos e Gabriel Robe, com o Porsche #38, outra formação que corre na divisão Rookie, ficou com o segundo melhor tempo, 1min46s676, seguido de Leonardo Herrmann e Cesar Ramos, da Sport com o carro #23, com 1min46s892.

Na divisão principal, a melhor volta foi de Marçal Muller e Gaetano di Mauro, que marcaram 1min47s214 com o #544 e ficaram na sexta posição geral.

Pos # dUPLA ClassE VOLTAS Melhor volta dif. p/ líder 1 25 P.Sousa / D.Pereira CAR R 13 1:46.372 — 2 38 E.Santos / G.Robe CAR R 13 1:46.676 0.304 3 23 L.Herrmann / C.Ramos CAR S 13 1:46.892 0.520 4 99 W.Pontes / A.Bassani CAR R 12 1:46.948 0.576 5 888 L.Pires / B.Gresse CAR S 12 1:47.146 0.774 6 544 M.Müller / G. Di Mauro CAR 14 1:47.214 0.842 7 45 J.M.Neto / M.Iorio CAR R 13 1:47.326 0.954 8 15 L.Sanchez / D.Nunes CAR R 9 1:47.484 1.112 9 118 M.Comparatto / F.Baptista CAR 12 1:47.489 1.117 10 80 R.Ziemkiewicz / N.Piquet Jr. CAR S 12 1:47.587 1.215 11 31 S. Malucelli / M.Gomes CAR S 13 1:47.594 1.222 12 7 M.Paludo / A.Hellmeister CAR 9 1:47.594 1.222 13 70 L.Salles / R.Suzuki CAR 13 1:47.612 1.240 14 14 C.Campos / T.Vivacqua CAR S 13 1:47.627 1.255 15 21 M.Mariotti / R.Martins CAR 14 1:47.651 1.279 16 17 M.Regadas / F.Drugovich CAR 12 1:47.722 1.350 17 2 S.Morestoni / M.Machado CAR S 14 1:47.842 1.470 18 51 I.Salmen / G.Zanon CAR S 13 1:47.860 1.488 19 8 A.Feldmann Neto / G.Casagrande CAR 11 1:47.965 1.593 20 19 P.Massa / F.Massa CAR R 12 1:47.990 1.618 21 37 W.Neugebauer / L.Di Grassi CAR 13 1:48.080 1.708 22 12 M.Pisani / R.Guerra CAR R 13 1:48.300 1.928 23 27 J.Junior / S.Ramalho CAR S 13 1:48.371 1.999 24 33 B.Campos / N.Costa CAR R 13 1:48.912 2.540 25 29 R.Mello / P.Boesel CAR S 13 1:50.902 4.530 26 39 L.Souza / B.Bonifacio CAR R 10 1:51.278 4.906

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!