Porsche Cup: Sousa e Pereira lideram TL1 da etapa endurance da Carrera Cup no Algarve
Duplas Santos/Robe e Herrmann/Ramos completaram o top 3 na primeira sessão oficial de treinos na pista portuguesa de Portimão
Paulo Sousa e Dylan Pereira
Foto de: Rafael Gagliano
Repetindo a boa performance das sessões experimentais de sexta-feira (10), a dupla rookie Paulo Sousa e Dylan Pereira, com o Porsche #25, liderou o primeiro treino livre oficial da etapa endurance da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min46s372.
Eric Santos e Gabriel Robe, com o Porsche #38, outra formação que corre na divisão Rookie, ficou com o segundo melhor tempo, 1min46s676, seguido de Leonardo Herrmann e Cesar Ramos, da Sport com o carro #23, com 1min46s892.
Na divisão principal, a melhor volta foi de Marçal Muller e Gaetano di Mauro, que marcaram 1min47s214 com o #544 e ficaram na sexta posição geral.
|Pos
|#
|dUPLA
|ClassE
|VOLTAS
|Melhor volta
|dif. p/ líder
|1
|25
|P.Sousa / D.Pereira
|CAR R
|13
|1:46.372
|—
|2
|38
|E.Santos / G.Robe
|CAR R
|13
|1:46.676
|0.304
|3
|23
|L.Herrmann / C.Ramos
|CAR S
|13
|1:46.892
|0.520
|4
|99
|W.Pontes / A.Bassani
|CAR R
|12
|1:46.948
|0.576
|5
|888
|L.Pires / B.Gresse
|CAR S
|12
|1:47.146
|0.774
|6
|544
|M.Müller / G. Di Mauro
|CAR
|14
|1:47.214
|0.842
|7
|45
|J.M.Neto / M.Iorio
|CAR R
|13
|1:47.326
|0.954
|8
|15
|L.Sanchez / D.Nunes
|CAR R
|9
|1:47.484
|1.112
|9
|118
|M.Comparatto / F.Baptista
|CAR
|12
|1:47.489
|1.117
|10
|80
|R.Ziemkiewicz / N.Piquet Jr.
|CAR S
|12
|1:47.587
|1.215
|11
|31
|S. Malucelli / M.Gomes
|CAR S
|13
|1:47.594
|1.222
|12
|7
|M.Paludo / A.Hellmeister
|CAR
|9
|1:47.594
|1.222
|13
|70
|L.Salles / R.Suzuki
|CAR
|13
|1:47.612
|1.240
|14
|14
|C.Campos / T.Vivacqua
|CAR S
|13
|1:47.627
|1.255
|15
|21
|M.Mariotti / R.Martins
|CAR
|14
|1:47.651
|1.279
|16
|17
|M.Regadas / F.Drugovich
|CAR
|12
|1:47.722
|1.350
|17
|2
|S.Morestoni / M.Machado
|CAR S
|14
|1:47.842
|1.470
|18
|51
|I.Salmen / G.Zanon
|CAR S
|13
|1:47.860
|1.488
|19
|8
|A.Feldmann Neto / G.Casagrande
|CAR
|11
|1:47.965
|1.593
|20
|19
|P.Massa / F.Massa
|CAR R
|12
|1:47.990
|1.618
|21
|37
|W.Neugebauer / L.Di Grassi
|CAR
|13
|1:48.080
|1.708
|22
|12
|M.Pisani / R.Guerra
|CAR R
|13
|1:48.300
|1.928
|23
|27
|J.Junior / S.Ramalho
|CAR S
|13
|1:48.371
|1.999
|24
|33
|B.Campos / N.Costa
|CAR R
|13
|1:48.912
|2.540
|25
|29
|R.Mello / P.Boesel
|CAR S
|13
|1:50.902
|4.530
|26
|39
|L.Souza / B.Bonifacio
|CAR R
|10
|1:51.278
|4.906
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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