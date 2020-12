Com 61 pilotos distribuídos em 27 carros, a temporada de 2020 da Porsche Cup chega a sua etapa final, uma jornada de 500 km neste domingo em Interlagos.

Com os títulos da Sprint já definidos, os pilotos correm para conhecer os campeões do Endurance Series e os campeões Overall na temporada que marcou o aniversário de 15 anos do maior evento de Gran Turismo da América Latina.

Serão definidos nada menos que nove títulos na pista mais tradicional do país, que foi palco da primeira corrida da história da Porsche Cup em 2005. O Endurance Series tem as categorias Carrera Cup, Carrera Cup Sport, GT3 Cup, GT3 Cup Sport e GT3 Trophy. Com o somatório da pontuação de cada piloto no campeonato de provas de longa duração com os pontos válidos (após descartes) do campeonato de Sprint, serão apurados também os campeões Overall, nas classes Carrera Cup, Carrera Cup Sport, GT3 Cup e GT3 Cup Sport.

Marca tradicional dos campeonatos de Endurance da Porsche Cup, o intercâmbio entre os pilotos regulares dos carros de competição mais produzidos no planeta com parceiros das mais diversas categorias do esporte a motor mais uma vez é um dos atrativos da corrida.

O grid conta com quatro brasileiros com passagem pela F1: Nelsinho Piquet, Lucas di Grassi, Ricardo Zonta e Felipe Massa –, estrelas da Stock Car como Cacá Bueno, Cesar Ramos, Thiago Camilo, Ricardo Mauricio, Galid Osman, Diego Nunes, Rafael Suzuki, Átila Abreu, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Gaetano di Mauro, além de destaques em categorias como Copa Truck (Danilo Dirani), Stock Light (Raphael Reis e Matheus Iorio) e todos os grandes nomes do campeonato de Sprint da Porsche Cup em 2020.

Outra atração é Jeff Giassi, piloto bicampeão do programa de Esports da Porsche Cup e top10 no Campeonato Mundial da marca. O catarinense foi treinado ao longo de 2020 para fazer a transição dos simuladores para os carros de competição e agora fará sua estreia na máquina #14, em parceria com André Gaidzinski e Enzo Elias.

Diferentemente das outras duas etapas de provas longas, a corrida de 500 km em Interlagos permite que os carros tenham três tripulantes durante a prova, fator extra nas estratégias para a corrida. Em 2019 um trio venceu na GT3 com Maurizio Billi, Marco Billi e Gaetano di Mauro.

Liderados por Alceu Feldmann, todos os pilotos chegam vivos na disputa pela Carrera Cup, uma vez que a pontuação é maior na corrida mais longa do ano. Pela classe Sport, Nelsinho Piquet, que agora volta a fazer dupla com Fran Lara, é quem lidera, seguido por Rouman Ziemkiewicz.

Nos carros de motor 3.8 a disputa promete ser do mais alto nível. Francisco Horta e William Freire chegam liderando o campeonato, seguidos de perto pelos atuais campeões, Átila Abreu e Leonardo Sanchez. A dupla do carro #15 lidera também a classe Sport e nesta prova tem a companhia do gaúcho Marçal Müller – o único piloto na história da categoria a ganhar campeonatos de Sprint nas classes GT3 Cup (2017) e Carrera Cup (2019)

Já pela Trophy, quem lidera é a dupla dos homônimos Nelsons. Marcondes e Monteiro, que lutaram até a rodada tripla de encerramento do campeonato de Sprint pela coroa de campeão do certame de provas de curta duração, ainda estão vivos nas disputas dos três títulos em jogo nos 500 km.

Vale lembrar que os pilotos da classe Sport pontuam também no geral e os da classe Trophy pontuam tanto na classe Sport quanto no geral.

Já pelo Overall, Miguel Paludo e Werner Neugebauer despontam na Carrera Cup. Paludo abriu boa margem na pontuação de Sprint na conquista do seu sexto título com Porsche há três semanas, mas como vem de um abandono na etapa de Endurance em Goiânia a disputa segue franca. Já Werner, que compartilhou o carro Shell #8 com Ricardo Zonta ao longo do campeonato, agora tem a companhia também do promissor e veloz Christian Hahn, agregando o patrocínio da Blau.

Na GT3 a disputa é bem aberta, com Nelson Marcondes podendo unificar os títulos da Sprint e Overall, além da classe no Endurance Series. Seria um feito inédito desde a introdução das provas de longa distância em 2016.

Na última etapa das corridas longas, Pedro Aguiar e Guilherme Salas levaram a melhor em Goiânia pela Carrera Cup. Alceu Feldmann e Thiago Camilo ficaram na segunda posição. O vencedor da classe Sport foi Nelson Piquet junto com Rouman Ziemkiewicz.

Na 3.8 quem triunfou foi a dupla Kreis Jr e Raphael Reis. Pela Sport a vitória ficou com Átila Abreu e Leonardo Sanchez e, na Trophy, Nelson Monteiro e Nelson Marcondes chegaram no lugar mais alto do pódio.

O quali da etapa acontece no sábado. O grid é apurado pela média das melhores voltas de dois pilotos. Cada piloto da dupla vai para a pista por 10 minutos. No caso dos competidores que vão correr a etapa em trios, participam da classificação os pilotos com maior e menor BOP.

A largada acontece às 13h20 de domingo pelo horário de Brasília. Os treinos classificatórios e a corrida terão transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Lista de inscritos (por número do carro):

Carrera Cup

#0 – Marcelo Franco e Cacá Bueno*

#3 – Fran Lara e Nelson Piquet Jr*

#7 – Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8 – Werner Neugebauer; Ricardo Zonta e Christian Hahn

#20 – Pedro Aguiar e Guilherme Salas

#27 – Ricardo Baptista e Lucas di Grassi

#29 – Rodrigo Mello, Sergio Jimenez e Pedro Boesel*

#31 – Luca Seripieri e Alan Hellmeister

#32 – Renan Pizii e Galid Osman*

#52 – Rodolfo Toni e Danilo Dirani*

#80 – Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande*

#90 – Eduardo Azevedo e Ricardo Maurício*

#91 – Lico Kaesemodel e Felipe Massa

#100 – Alceu Feldmann e Thiago Camilo

*Sport

GT3 Cup

#14 – Andre Gaidzinski, Jeff Giassi e Enzo Elias*

#15 – Leo Sanchez, Átila Abreu e Marçal Müller*

#17 – Ricardo Fontanari e Matheus Iorio*

#18 – Zeca Feffer, Cesar Ramos e JP Mauro

#19 – Lucas Salles e Rafael Suzuki

#45 – Paulo Totaro, Fabio Carbone e Márcio Mauro*

#71 – Kreis Jr e Raphael Reis

#77 – Francisco Horta e William Freire

#83 – Marco Billi e Maurizio Billi**

#85 – Eduardo Menossi e Diego Nunes*

#88 – Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro*

#199 – Nelson Marcondes e Nelson Monteiro**

#555 – Ayman Darwich, Guga Lima e Ramon Alcaraz*

*Sport

**Trophy

Programação:

Sábado, 5 de dezembro

09h – Treino livre 1

11h – Treino livre 2

13h – Treino livre 3

15h30 – Quali Grupo A – Carrera Cup

15h55 – Quali Grupo A – GT3 Cup

16h20 – Quali Grupo B – Carrera Cup

16h45 – Quali Grupo B – GT3 Cup

Domingo, 6 de dezembro

13h20 – Largada (500 km ou 4h30)

