Porsche Cup tem 78 inscritos para a segunda etapa no Velocitta
Com novo recorde de participantes, categoria estreia o lastro de performance em Mogi Guaçu
Foto de: Magnus Torquato
Depois de abrir a temporada com 75 pilotos em ação em Interlagos, iniciando o calendário de 2026 com um recorde de inscritos na história do evento, a Porsche Cup terá ainda mais competidores em ação neste fim de semana no Velocitta. São 78 inscritos nas três categorias em disputa em Mogi Guaçu.
O grid mais cheio é o da Carrera, que corre com os mais modernos carros 911 Cup, da geração 992. São 36 pilotos no grid da categoria principal, que terá duas corridas no fim de semana.
A classe Challenge, que utiliza carros da geração 991.2, também terá duas provas e conta com 22 competidores para a segunda etapa do calendário. Já a Trophy, divisão de entrada no evento dos carros de corrida mais produzidos no planeta e que acelera modelos da geração 991.1, mandará para a pista 20 competidores.
Além de mais um recorde absoluto de participantes na etapa, a jornada em Mogi Guaçu marca a estreia do lastro de performance. Pelo regulamento do campeonato, são distribuídos pesos adicionais aos carros conforme as posições na tabela de classificação. Isso promete emparelhar mais ainda a disputa, que já começou acirradíssima na abertura do ano em Interlagos.
Foram realizadas até aqui cinco corridas no Autódromo José Carlos Pace, com cinco vencedores distintos: Marçal Muller e Jeff Giassi (Carrera), Daniel Neumann e Gerson Campos (Challenge) e Sergio Laurentys (Trophy). As subdivisões Carrera Sport e Challenge Rookie também registraram dois vencedores diferentes em São Paulo, respectivamente, Sebá Malucelli, Alceu Feldmann, Claudio Simão e Raphael Bernardes.
Já na Carrera Rookie e na Challenge Sport tanto Pipo Massa quanto Cecilia Rabelo arrebataram as duas vitórias. O filho de Felipe Massa por sinal está 'invicto' em sua até o momento breve trajetória no automobilismo, tendo vencido também uma prova em Barcelona disputada com o mesmo Porsche 911 Cup da geração 992 entre a abertura da Porsche Cup e a etapa deste fim de semana.
A etapa de Mogi Guaçu terá atividades de pista a partir de quinta-feira, com treinos opcionais. Na sexta, acontecem outras sessões de ajuste dos carros, e a pista será aberta no sábado com os classificatórios da Carrera e da Challenge. A seguir acontecem as duas primeiras corridas e a programação é encerrada com o quali da Trophy. A divisão de acesso abre o cronograma de domingo com sua corrida e, à tarde, acontecem as provas de grid invertido da Carrera e da Challenge.
Lista de inscritos (*)
Carrera
#7. Miguel Paludo
#8. Alceu Feldmann Neto
#10. Thiago Vivacqua
#17. Marcos Regadas
#21. Miguel Mariotti
#70. Lucas Salles
#72. Antonella Bassani
#97. Jeff Giassi
#117. Pietro Fantin
#118. Matheus Comparatto
#544. Marçal Muller
#1. Alceu Feldmann (S)
#2. Silvio Morestoni (S)
#3. Cristian Mohr (S)
#14. Carlos Campos (S)
#22. Raijan Mascarello (S)
#23. Leonardo Herrmann (S)
#27. Josimar Junior (S)
#29. Rodrigo Mello (S)
#31. Sebá Malucelli (S)
#51. Israel Salmen (S)
#67. Gustavo Zanon (S)
#77. Francisco Horta (S)
#80. Rouman Ziemkiewicz (S)
#888. Lineu Pires (S)
#9. Edu Guedes (R)
#15. Leonardo Sanchez (R)
#19. Pipo Massa (R)
#25. Paulo Sousa (R)
#33. Bruno Campos (R)
#39. Luiz Souza (R)
#44. Andre Gaidzinski (R)
#45. Jose Moura Neto (R)
#71. SangHo Kim (R)
#83. Marco Billi (R)
#99. Wagner Pontes (R)
Challenge
#21. Daniel Neumann
#22. Caio Castro
#66. Sadak Leite
#82. Gerson Campos
#134. Will Cesar
#3. Gabriel Guper (S)
#10. Nicholas Garfinkel (S)
#15. Marco Mascari (S)
#78. Enrico Pedrosa (S)
#98. Cecilia Rabelo (S)
#331. Neto Heil (S)
#4. Charles Gruenberg (R)
#7. Adriano Valverde (R)
#11. Emilio Moreira (R)
#16. Gabriel Cestari (R)
#18. Ricardo Zylberman (R)
#23. Lucas Castellani (R)
#58. Claudio Simão (R)
#91. Dilson Peres Jr (R)
#100. Raphael Bernardes (R)
#222. Eldo Umbelino (R)
#777. Marcelo Bentivoglio (R)
Trophy
#5. Guilherme Figueiredo
#72. Sergio Laurentys
#78. Neylson Almeida
#121. Denis Ferrer
#0. Vinicius Motta (S)
#1. Gustavo Costa (S)
#10. Alexandre Assolini (S)
#30. Marcelo Kairis (S)
#35. Cuca Petrelli (S)
#51. Rodrigo Arruy (S)
#911. Paulo Muzy (S)
#11. Paulo Reales (R)
#12. Davi Cordeiro (R)
#18. Alexandre Azevedo (R)
#22. Heverton Cardoso (R)
#27. Nilson Jocionis (R)
#29. Manu Herrmann (R)
#34. Leonardo Marcelli (R)
#77. João Guerra (R)
#88. Alex Fonseca (R)
S - Sport
R - Rookie
(*) Atualizada em 24 de março
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
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