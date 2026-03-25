Porsche Cup tem 78 inscritos para a segunda etapa no Velocitta

Depois de abrir a temporada com 75 pilotos em ação em Interlagos, iniciando o calendário de 2026 com um recorde de inscritos na história do evento, a Porsche Cup terá ainda mais competidores em ação neste fim de semana no Velocitta. São 78 inscritos nas três categorias em disputa em Mogi Guaçu.

O grid mais cheio é o da Carrera, que corre com os mais modernos carros 911 Cup, da geração 992. São 36 pilotos no grid da categoria principal, que terá duas corridas no fim de semana.

A classe Challenge, que utiliza carros da geração 991.2, também terá duas provas e conta com 22 competidores para a segunda etapa do calendário. Já a Trophy, divisão de entrada no evento dos carros de corrida mais produzidos no planeta e que acelera modelos da geração 991.1, mandará para a pista 20 competidores.

Além de mais um recorde absoluto de participantes na etapa, a jornada em Mogi Guaçu marca a estreia do lastro de performance. Pelo regulamento do campeonato, são distribuídos pesos adicionais aos carros conforme as posições na tabela de classificação. Isso promete emparelhar mais ainda a disputa, que já começou acirradíssima na abertura do ano em Interlagos.

Foram realizadas até aqui cinco corridas no Autódromo José Carlos Pace, com cinco vencedores distintos: Marçal Muller e Jeff Giassi (Carrera), Daniel Neumann e Gerson Campos (Challenge) e Sergio Laurentys (Trophy). As subdivisões Carrera Sport e Challenge Rookie também registraram dois vencedores diferentes em São Paulo, respectivamente, Sebá Malucelli, Alceu Feldmann, Claudio Simão e Raphael Bernardes.

Já na Carrera Rookie e na Challenge Sport tanto Pipo Massa quanto Cecilia Rabelo arrebataram as duas vitórias. O filho de Felipe Massa por sinal está 'invicto' em sua até o momento breve trajetória no automobilismo, tendo vencido também uma prova em Barcelona disputada com o mesmo Porsche 911 Cup da geração 992 entre a abertura da Porsche Cup e a etapa deste fim de semana.

A etapa de Mogi Guaçu terá atividades de pista a partir de quinta-feira, com treinos opcionais. Na sexta, acontecem outras sessões de ajuste dos carros, e a pista será aberta no sábado com os classificatórios da Carrera e da Challenge. A seguir acontecem as duas primeiras corridas e a programação é encerrada com o quali da Trophy. A divisão de acesso abre o cronograma de domingo com sua corrida e, à tarde, acontecem as provas de grid invertido da Carrera e da Challenge.

Lista de inscritos (*)

Carrera

#7. Miguel Paludo

#8. Alceu Feldmann Neto

#10. Thiago Vivacqua

#17. Marcos Regadas

#21. Miguel Mariotti

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#97. Jeff Giassi

#117. Pietro Fantin

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#1. Alceu Feldmann (S)

#2. Silvio Morestoni (S)

#3. Cristian Mohr (S)

#14. Carlos Campos (S)

#22. Raijan Mascarello (S)

#23. Leonardo Herrmann (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#31. Sebá Malucelli (S)

#51. Israel Salmen (S)

#67. Gustavo Zanon (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#888. Lineu Pires (S)

#9. Edu Guedes (R)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#19. Pipo Massa (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#33. Bruno Campos (R)

#39. Luiz Souza (R)

#44. Andre Gaidzinski (R)

#45. Jose Moura Neto (R)

#71. SangHo Kim (R)

#83. Marco Billi (R)

#99. Wagner Pontes (R)

Challenge

#21. Daniel Neumann

#22. Caio Castro

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#134. Will Cesar

#3. Gabriel Guper (S)

#10. Nicholas Garfinkel (S)

#15. Marco Mascari (S)

#78. Enrico Pedrosa (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#331. Neto Heil (S)

#4. Charles Gruenberg (R)

#7. Adriano Valverde (R)

#11. Emilio Moreira (R)

#16. Gabriel Cestari (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#23. Lucas Castellani (R)

#58. Claudio Simão (R)

#91. Dilson Peres Jr (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#222. Eldo Umbelino (R)

#777. Marcelo Bentivoglio (R)

Trophy

#5. Guilherme Figueiredo

#72. Sergio Laurentys

#78. Neylson Almeida

#121. Denis Ferrer

#0. Vinicius Motta (S)

#1. Gustavo Costa (S)

#10. Alexandre Assolini (S)

#30. Marcelo Kairis (S)

#35. Cuca Petrelli (S)

#51. Rodrigo Arruy (S)

#911. Paulo Muzy (S)

#11. Paulo Reales (R)

#12. Davi Cordeiro (R)

#18. Alexandre Azevedo (R)

#22. Heverton Cardoso (R)

#27. Nilson Jocionis (R)

#29. Manu Herrmann (R)

#34. Leonardo Marcelli (R)

#77. João Guerra (R)

#88. Alex Fonseca (R)

S - Sport

R - Rookie

(*) Atualizada em 24 de março

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