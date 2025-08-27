A especialíssima temporada do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank tem sua semana mais decisiva do calendário com o GP de Cascais, no tradicional autódromo do Estoril. O palco da primeira vitória de Ayrton Senna na F1, no GP de Portugal de 1985, hospedará, em um intervalo de 48 horas, as penúltimas etapas dos campeonatos de Sprint e de Endurance da categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Qualquer competidor que pense em chegar a Interlagos para decidir os títulos com chance de conquista sabe que uma jornada positiva nesta semana será fundamental e, para manter toda competitividade e a entrega de equipamentos rigorosamente idênticos que caracteriza a Porsche Cup desde 2005, a equipe técnica do evento tem um desafio formidável.

A quinta e penúltima jornada de sprint do ano tem treinos na quarta-feira e corridas na quinta e sexta. Serão ao todo dez sessões de treinos e quatro provas, metade válida pela Carrera e outra parte pela Challenge. Cabe lembrar que, a partir da penúltima etapa do calendário, não há inversão de grid para as corridas 2, com a realização de duas sessões qualificatórias e ambas as provas distribuindo pontuação máxima.

A última bandeirada da etapa de sprint está programada para às 11:43 de sexta (pelo horário local português). Depois todos os carros serão revisados e todos os reparos necessários serão executados visando o primeiro treino livre da etapa de endurance, marcado para às 13:00 de sábado. A prova de longa duração terá seu qualificatório na manhã de domingo, com a corrida de 300 km disputada a partir das 14:00.

Para dar conta de duas etapas decisivas coladas, a Porsche Cup mais uma vez manda uma delegação de colaboradores para Portugal. Há inclusive membros do estafe que permaneceram em solo europeu desde a realização das corridas no Algarve, no fim de junho e início de julho, para tratar da operação logística de transporte da carga do evento até a instalação no Estoril para a realização do GP de Cascais.

O autódromo desta semana já recebeu a Porsche Cup para 20 corridas, a primeira delas em 2011 e os maiores vencedores são nomes que não integram mais os grids do maior evento monomarca do automobilismo brasileiro.

O recordista de vitórias no traçado é Constantino Júnior, bicampeão da Porsche Cup, com três triunfos. Na sequência, Clemente Lunardi e Gil Farah dividem a vice-liderança, com duas vitórias cada. Outros 15 pilotos aparecem com uma vitória: Ricardo Rosset, Vitor Baptista, Alan Hellmeister, Luca Seripieri, Sylvio de Barros, Edu Azevedo, Kreis Jr., Tom Filho, Enzo Elias, Leonardo Sanchez, Átila Abreu, Christian Hahn, Miguel Paludo, Antonella Bassani e Célio Brasil.

A passagem da Porsche Cup pelo Estoril nesta semana não apenas credencia os postulantes aos títulos, como também marca um momento decisivo na temporada. Após essa jornada portuguesa, restará apenas uma etapa de sprint e outra de endurance para a definição dos campeões de 2025. Por isso, os competidores do grid atual terão uma oportunidade valiosa de somar pontos fundamentais na luta pelos títulos em jogo.

Até o momento, os nomes que despontam são Miguel Paludo, na Carrera, e Caio Chaves, na Challenge. Os dois são os mais consistentes do evento em termos de resultados e os únicos com 100% de pódios.

A lista de inscritos para a sexta etapa do calendário, e penúltima de sprint, até a manhã desta segunda-feira, tinha 55 nomes confirmados, sendo 32 na Carrera e 23 na Challenge. Para a corrida de 300 km disputada por tripulações de dois pilotos, eram 36 os carros confirmados, sendo 27 na Carrera e nove na Challenge.

As corridas do GP de Cascais têm transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Porsche Cup C6 Bank - Etapa 6 - GP de Cascais - Lista de inscritos:

Carrera

#7. Miguel Paludo

#10. Thiago Vivacqua

#26. Christian Hahn

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#14. Carlos Campos (S)

#17. Marcos Regadas (S)

#21. Miguel Mariotti (S)

#24. Gustavo Zanon (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#30. Cristian Mohr (S)

#51. Israel Salmen (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#83. Marco Billi (S)

#87. Nelson Monteiro (S)

#95. Alceu Feldmann Neto (S)

#100. Sebá Malucelli (S)

#199. Nelson Marcondes (S)

#888. Lineu Pires (S)

#2. Silvio Morestoni (R)

#11. Flávio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani (R)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#33. Bruno Campos (R)

#38. Eric Santos (R)

#85. Eduardo Menossi (R)

#99. Wagner Pontes (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Challenge

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann

#54. Caio Chaves

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#5. George Crispim (S)

#7. Luiz Souza (S)

#14. André Gaidzinski (S)

#32. Matheus Roque (S)

#45. José Moura Neto (S)

#46. Fabián Taraborelli (S)

#77. Mario Delara (S)

#98. Cecília Rabelo (S)

#177. Lucas Locatelli (S)

#444. Markenson Marques (S)

#2. Rafa Brocchi (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#21. Daniel Neumann (R)

#33. William Araujo (R)

#58. Cláudio Simão (R)

#99. Cláudio Reina (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#129. Fernando Arruda (R)

(S) Sport

(R) Rookie

(*) Atualizada em 25.ago

Porsche Cup C6 Bank - Etapa 7 - GP de Cascais - Lista de inscritos:

Carrera

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#88. Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi

#118. Matheus Comparatto e Matheus Ferreira

#544. Marçal Muller e Felipe Fraga

#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)

#22. Caio Castro e Danilo Dirani (S)

#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

#29. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)

#87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S)

#83. Marco Billi e Gaetano Di Mauro (S)

#95. Alceu Feldmann Neto (S)

#100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)

#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

#11. Flávio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R)

#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)

#33 Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R)

#85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R)

#99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R)

#911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R)

#166 Miguel Caetano e João Posser (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Challenge

#23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista

#66. Sadak Leite e Fabio Carbone

#2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S)

#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S)

#98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S)

#21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R)

#55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R)

#246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R)

#999. Claudio Reina e João Gonçalves (R)

(S) Sport

(R) Rookie

(*) Atualizada em 25.ago

Cronograma– Etapa 6 – GP de Cascais (Horários de Brasília):

Quinta-feira, 28 de agosto

06:05 – Classificação 1 (Carrera Cup)

06:50 – Classificação 1 (Sprint Challenge)

07:20– Classificação 2 (Carrera Cup)

08:05 – Classificação 2 (Sprint Challenge)

10:45 – Corrida 1 Carrera Cup (25 min + 1 volta)

11:25 – Corrida 1 Sprint Challenge (25 min + 1 volta)

Sexta-feira, 29 de agosto

06:35 – Corrida 2 Carrera Cup (25 min + 1 volta)

07:15 – Corrida 2 Sprint Challenge (25 min + 1 volta)

Cronograma – Etapa 7 – GP de Cascais (Horários de Brasília):

Sábado, 30 de agosto

10:05 – Treino oficial livre 1 (Carrera Cup)

10:40 – Treino oficial livre 1 (Sprint Challenge)

11:45 – Treino oficial livre 2 (Carrera Cup)

12:20 – Treino oficial livre 2 (Sprint Challenge)

Domingo, 31 de agosto

05:30– Classificação (Carrera Cup)

06:25 – Classificação (Sprint Challenge)

10:00 – Corrida (300km ou 2h30)

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!