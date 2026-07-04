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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Thiago Vivacqua brilha e garante pole da Carrera no Algarve

Pilotos tiveram que gerenciar a pista e ambiente muito quente em Portugal

Livia Veiga
Editado:
Thiago Vivacqua

Foto de: Luca Bassani

No começo da manhã deste sábado (4), os pilotos da categoria Carrera da Porsche Cup voltaram à pista do Algarve, em Portugal, para a classificação que antecede o fim de semana sprint.

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Com as altas temperaturas no traçado português, Pipo Massa deu início ao dia andando na frente pela categoria Rookie, tendo Jose Moura Neto e Marco Billi fechando o top 3 antes da entrada dos pilotos da Sport.

Rodrigo Mello ficou com a primeira posição pela Sport, cravando a melhor volta em 1min47s400, ainda ficando atrás de Massa, que fez seu melhor tempo em 1min47s140.

A Carrera entrou na pista com o traçado bem quente e, assim, sendo ainda mais exigente com os pilotos mais experientes da categoria. Thiago Vivacqua foi o mais rápido, liderando a lista que se encaminhou para a disputa pela pole entre os 10 primeiros colocados.

Marçal Muller, Matheus Comparatto, Lucas Salles, Antonella Bassani, Jeff Giassi, Pietro Fantin, Miguel Mariotti, Pipo Massa e Miguel Paluco completaram a lista de carros que conquistaram o direito de disputar a fila da frente do pelotão.

Vivacqua garantiu a pole, tendo Muller em segundo e Comparatto em terceiro. Massa se manteve em nono, cravando a primeira fila para a categoria Rookie.

Tabela completa 

Posição Nome Melhor tempo
1 Thiago VIVACQUA 1:46.711
2 Marçal MÜLLER 1:46.728
3 Matheus COMPARATTO 1:46.874
4 Lucas SALLES 1:46.916
5 Antonella BASSANI 1:46.998
6 Jeff GIASSI 1:47.036
7 Pietro FANTIN 1:47.053
8 Miguel MARIOTTI 1:47.063
9 Pipo MASSA 1:47.140
10 Miguel PALUDO 1:47.343
11 Marcos REGADAS 1:47.352
12 Rodrigo MELLO 1:47.400
13 Sebá MALUCELLI 1:47.537
14 Lineu PIRES 1:47.540
15 Leonardo HERRMANN 1:47.588
16 Jose Moura NETO 1:47.602
17 Israel SALMEN 1:47.634
18 Silvio MORESTONI 1:47.684
19 Josimar JUNIOR 1:47.766
20 Cristian MOHR 1:47.808
21 Marco BILLI 1:47.977
22 Rouman ZIEMKIEWICZ 1:48.013
23 Bruno CAMPOS 1:48.198
24 Carlos CAMPOS (M) 1:48.203
25 Raijan MASCARELLO 1:48.276
26 Marco PISANI 1:48.445
27 Flavio SAMPAIO 1:48.651
28 Luiz SOUZA (M) 1:48.877
29 Peter FETER 1:49.163
30 Wagner PONTES 1:49.223
31 Paulo SOUSA (M) 1:49.277
32 Edu GUEDES (M) 1:49.816
33 Leonardo SANCHEZ 1:49.836
34 André GAIDZINSKI (M) 1:51.149
35 SangHo KIM (M) 1:51.626

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