Porsche Cup: Thiago Vivacqua brilha e garante pole da Carrera no Algarve
Pilotos tiveram que gerenciar a pista e ambiente muito quente em Portugal
Foto de: Luca Bassani
No começo da manhã deste sábado (4), os pilotos da categoria Carrera da Porsche Cup voltaram à pista do Algarve, em Portugal, para a classificação que antecede o fim de semana sprint.
Com as altas temperaturas no traçado português, Pipo Massa deu início ao dia andando na frente pela categoria Rookie, tendo Jose Moura Neto e Marco Billi fechando o top 3 antes da entrada dos pilotos da Sport.
Rodrigo Mello ficou com a primeira posição pela Sport, cravando a melhor volta em 1min47s400, ainda ficando atrás de Massa, que fez seu melhor tempo em 1min47s140.
A Carrera entrou na pista com o traçado bem quente e, assim, sendo ainda mais exigente com os pilotos mais experientes da categoria. Thiago Vivacqua foi o mais rápido, liderando a lista que se encaminhou para a disputa pela pole entre os 10 primeiros colocados.
Marçal Muller, Matheus Comparatto, Lucas Salles, Antonella Bassani, Jeff Giassi, Pietro Fantin, Miguel Mariotti, Pipo Massa e Miguel Paluco completaram a lista de carros que conquistaram o direito de disputar a fila da frente do pelotão.
Vivacqua garantiu a pole, tendo Muller em segundo e Comparatto em terceiro. Massa se manteve em nono, cravando a primeira fila para a categoria Rookie.
Tabela completa
|Posição
|Nome
|Melhor tempo
|1
|Thiago VIVACQUA
|1:46.711
|2
|Marçal MÜLLER
|1:46.728
|3
|Matheus COMPARATTO
|1:46.874
|4
|Lucas SALLES
|1:46.916
|5
|Antonella BASSANI
|1:46.998
|6
|Jeff GIASSI
|1:47.036
|7
|Pietro FANTIN
|1:47.053
|8
|Miguel MARIOTTI
|1:47.063
|9
|Pipo MASSA
|1:47.140
|10
|Miguel PALUDO
|1:47.343
|11
|Marcos REGADAS
|1:47.352
|12
|Rodrigo MELLO
|1:47.400
|13
|Sebá MALUCELLI
|1:47.537
|14
|Lineu PIRES
|1:47.540
|15
|Leonardo HERRMANN
|1:47.588
|16
|Jose Moura NETO
|1:47.602
|17
|Israel SALMEN
|1:47.634
|18
|Silvio MORESTONI
|1:47.684
|19
|Josimar JUNIOR
|1:47.766
|20
|Cristian MOHR
|1:47.808
|21
|Marco BILLI
|1:47.977
|22
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|1:48.013
|23
|Bruno CAMPOS
|1:48.198
|24
|Carlos CAMPOS (M)
|1:48.203
|25
|Raijan MASCARELLO
|1:48.276
|26
|Marco PISANI
|1:48.445
|27
|Flavio SAMPAIO
|1:48.651
|28
|Luiz SOUZA (M)
|1:48.877
|29
|Peter FETER
|1:49.163
|30
|Wagner PONTES
|1:49.223
|31
|Paulo SOUSA (M)
|1:49.277
|32
|Edu GUEDES (M)
|1:49.816
|33
|Leonardo SANCHEZ
|1:49.836
|34
|André GAIDZINSKI (M)
|1:51.149
|35
|SangHo KIM (M)
|1:51.626
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