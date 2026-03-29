Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Thiago Vivacqua lidera de ponta a ponta e vence corrida 2 no Velocitta

Etapa fechou o fim de semana em Mogi Guaçu

Livia Veiga
Porsche Cup no Velocitta

Foto de: Rafael Gagliano

Neste domingo (29), os pilotos da Porsche Carrera Cup voltaram para o traçado do Velocitta e fecharam o segundo fim de semana de corrida do calendário.

Com a inversão de grid que sempre acontece na corrida 2, Thiago Vivacqua assumiu a pole, com Marçal Muller, líder do campeonato, saiu da sexta posição.

Na largada, Muller foi muito bem, conseguindo avançar para quinto. Poucos segundos depois, Alceu Feldmann Neto, Leo Sanchez e Marco Billi rodaram e ficaram para trás na curva 5, causando a primeira bandeira amarela e safety car da etapa.

Na relargada, Vivacqua conseguiu manter a liderança, enquanto Muller e Antonella Bassani se envolveram em uma intensa disputa pela quarta posição. A piloto tentou segurar o carro #544, mas a ultrapassagem aconteceu poucas curvas depois da reta.

Faltando 19 minutos para o fim da corrida, Pipo Massa e Miguel Mariotti se envolveram em uma confusão, rodando e perdendo muitas posições.

A corrida não foi parada por mais nenhuma bandeira amarela, apesar de alguns pilotos terem passado pela grama e rodado. Todos conseguiram se salvar sem grandes problemas.

Faltando sete minutos para o fim da corrida, Miguel Paludo estava colado na traseira de Vivacqua, enquanto Jeff Giassi tentava evitar as investidas de Muller e defendia a terceira posição, apesar de ter menos acionamentos de boost.

Feldmann Neto, apesar de ter escapado da pista, seguiu sua corrida, mas, faltando três minutos, precisou retornar para os boxes, com o carro pegando fogo na parte traseira. O piloto não conseguiu retornar para finalizar a etapa porque seu radiador furou.

Paludo usou seu último acionamento de boost no último minuto, mas não conseguiu concretizar a ultrapassagem, assim, terminando em segundo depois de uma corrida muito limpa e cheia de ultrapassagens.

Bruno Campos terminou como o vencedor na categoria Rookie, ficando à frente de José Moura Neto e Pipo Massa. Já na classe Sport, Raijan Mascarello liderou o grid, seguido por Rodrigo Mello e Israel Salmen.

Vivacqua cruzou a linha de chegada em primeiro, com Paludo logo atrás e Jeff Giassi e Muller fechando o top 4. Antonella Bassani terminou em quinto.

POS PILOTO
1 Thiago Vivacqua
2 Miguel Paludo
3 Jeff Giassi
4 Marçal Muller 
5 Antonella Bassani
6 Lucas Salles
7 Marcos Regadas
8 Pietro Fantin
9 Matheus Comparatto
10 Raijan Mascarello

